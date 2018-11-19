أروابارينا: حصدنا مكاسب عدة في الكأس

المصدر: Ⅶ دبي- إيهاب زهدي

أبدى الأرجنتيني أروابارينا، مدرب شباب الأهلي، سعادته بتأهل فريقه إلى دور الثمانية لكأس الخليج العربي لكرة القدم، عقب الفوز على بني ياس 2-1 ضمن الجولة السادسة للمجموعة الأولى، مؤكداً تحقيق الفريق مكاسب عديدة في مباريات الكأس وقال: لعبنا في الشوط الأول من مباراة بني ياس بشكل أكثر من جيد، وكان الشوط من نصيبنا ولمدة 44 دقيقة، وأجدنا التحرك، وسجلنا هدفين، وتفوقنا في كل شيء، قبل أن نفقد التركيز لمدة دقيقة، واستفاد منها بني ياس في تسجيل هدفه الوحيد، كما لعبنا الشوط الثاني، بشكل جيد، وأتيحت لنا فرص لتسجيل أهداف أكثر، وسأعمل على تحسين الأداء في الفترة المقبلة، ولكن التأهل في حد ذاته أمر جيد.

إيجابيات

عدد أروابارينا، مكاسب شباب الأهلي من مبارياته في كأس الخليج العربي، إلى جانب التأهل إلى دور الثمانية، بقوله: توجد إيجابيات كثيرة لمشاركتنا في الكأس إلى جانب التأهل، ومنها الدفع بعدد كبير من اللاعبين الذين لا تتاح لهم فرصة اللعب في الدوري، وكانت المباريات فرصة للجهاز الفني لتقييم اللاعبين، بجانب القدرة على العودة إلى الانتصارات «في مباراة بني ياس»، بعد الخسارة من دبا الفجيرة، وفي الوقت نفسه ظهرت شخصية الفريق، ونعمل على تعزيز الإيجابيات.

عن رؤيته بشأن العودة لمباريات دوري الخليج العربي، قال: نتعامل مع كل مباراة على حدة، وحصلنا على راحة أمس، ونبدأ اليوم الاستعداد للقاء الظفرة في الجولة العاشرة للدوري، والفوارق في النقاط والمستويات قليلة في الدوري، وبالتالي علينا العمل والقتال، ومواصلة التحضير، وسنعمل مع اللاعبين الدوليين بعد عودتهم، ولدينا مباراة صعبة أمام الظفرة، الذي يملك لاعبين جيدين، ويستحق حصد نقاط كثيرة، وترتيبه الحالي لا يتناسب وإمكاناته.

أداء كارثي

في المقابل، أكد يورزتش، مدرب بني ياس، أن نتيجة المباراة عادلة، وقال: بالتأكيد لست راضياً لأننا لم نفز، ولكننا لعبنا الشوط الأول بشكل كارثي، ومن دون أي تركيز أو استعداد فردي للمباراة، ودون ردة فعل أو ضغط دفاعي على حامل الكرة، وشباب الأهلي، يمتلك لاعبين طوال القامة، ويلعبون كرات هوائية بشكل ممتاز، وبالتالي فكل كراتهم العرضية كانت لصالحهم، لأنهم كانوا غير مراقبين وكنا محظوظين خلال الشوط الأول، بالخسارة 1-2 فقط.

أكمل يورزتش: لست راضياً عن ردة فعل لاعبي بني ياس في الشوط الثاني، ومن المهم إظهار اللاعبين قدرتنا على لعب الكرة بشكل جيد، ونحن تسببنا ببعض المضايقات لشباب الأهلي، والنتيجة عادلة، لأننا لم نكن جيدين في الشوط الأول، ونهنئ لاعبي الفريقين على الأداء في الشوط الثاني.

وعن مواجهة بني ياس الأخيرة في الكأس أمام الوصل، والحاسمة في تأهل بني ياس الذي تجمد رصيده عند 8 نقاط، وتراجع إلى المركز الثالث، قال يورزتش: كل مبارياتنا مهمة بالنسبة لنا بما فيها مباراتنا المقبلة مع الوصل، ونحن سنجهز اللاعبين بدنياً بشكل جيد، ومنحت الفرصة لعدد من اللاعبين في مباراتنا مع الوحدة في الكأس، وأشركت لاعبين آخرين أمام شباب الأهلي، وهناك برنامج تدريبي خاص، وتم توزيع اللاعبين على مجموعات، والهدف تجهيز اللاعبين لخمس مباريات مقبلة ستكون حاسمة وقوية في الدوري.

حوار الشقيقين

جاءت تصريحات الشقيقين محمد جابر لاعب شباب الأهلي، ويوسف جابر لاعب بني ياس بمثابة حوار بين الاثنين تبادلا فيه الإشادة بمستوى الفريقين خلال مباراتهما في كأس الخليج العربي، وأشار محمد جابر إلى أنه لم يكن سيحتفل بالتسجيل في مرمى بني ياس إذا لم تتصدَ العارضة لكرته في الشوط الأول من مباراة الفريقين، أول من أمس، لأنه لا يمكن أن ينسى فضل بني ياس عليه، وتمنى لفريقه السابق «السماوي» التوفيق، مؤكداً أنه يقدم حاليا الأداء والنتائج الأفضل في آخر 3 مواسم.

في المقابل، قال شقيقه يوسف جابر: «قدمنا مباراة جيدة أمام شباب الأهلي، ونأمل التأهل إلى دور الثمانية من خلال مباراتنا المقبلة، وأبارك لشباب الأهلي، وشقيقي محمد، التأهل، ونحن خارج الملعب، أشقاء وإخوة، ولكن تظهر روح التحدي والتنافس داخل الملعب».دبي - البيان الرياضي

فيكيو وخليل جاهزان بنسبة 80 %

كشف خالد الكعبي إداري فريق شباب الأهلي، أن الأرجنتيني أيمليانو فيكيو وأحمد خليل، لاعبا الفريق، سيكونان جاهزين بنسبة 80% للقاء الظفرة 24 الجاري، ضمن الجولة العاشرة من الدوري.

وأكد الكعبي أن مستوى شباب الأهلي يتحسن في النتائج، وحققنا المركز الرابع في الدوري، لظروف معسكر المنتخب، وأتمنى الاستمرار على الصحوة نفسها في المباريات المقبلة، بداية من لقاء الظفرة، وأعتقد أنها ستكون مباراة مهمة لنا، وأتمنى أن تكون انطلاقة جديدة إلى المزيد من التقدم في الترتيب.

واكد الكعبي أن الفريق حاليا في مرحلة تجميع النقاط في الدوري ، واشار إلى ان مستوى الأجانب غير مرض، ولم يقدموا الأداء المطلوب، وننتظر منهم الكثير مستقبلاً، لأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى جهد أكبر، والمفروض أن يكونوا دعماً للفريق. دبي- البيان الرياضي