طبيب الوصل في مهب الريح

المصدر: Ⅶ دبي - عز الدين جاد الله

أثار تراكم الإصابات بين لاعبي الوصل في الموسم الحالي، وطول فترة الاستشفاء، بجانب تكرار إصابة بعض اللاعبين أكثر من مرة، وأبرزهم محمد سرور، العديد من التساؤلات بين محبي «الإمبراطور»، وبات مصير د. ممدوح مصباح طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في مهب الريح.

أكدت مصادر لـ «البيان الرياضي»، أن إدارة الوصل باتت قاب قوسين أو أدنى من اتخاذ قرار بإقالته.

وكانت الإصابات بدأت من المعسكر الإعدادي الخارجي لـ «الإمبراطور» في ألمانيا والنمسا قبل انطلاق الموسم، حيث تعرض المحترف البرازيلي فابيو ليما للإصابة في مباراة الزمالك الودية، كما زاد عدد اللاعبين المصابين في المباريات الودية والرسمية الأولى للمسابقات المحلية، وهناك عدة أسماء لم تعد حتى الآن للملاعب، منها عبد الله صالح وعبد الله خميس وحمد البلوشي وراشد الهاجري، كما تكرر غياب محمد سرور لأكثر من مرة، الأمر الذي يطرح التساؤلات حول تحضيرات الوصل قبل الموسم من الناحية الطبية.