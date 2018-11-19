الإثارة عنوان انطلاقة دوري الأولى

المصدر: Ⅶ الفجيرة - محمد فضل

شهدت الجولة الافتتاحية من دوري الدرجة الأولى قمة الإثارة والندية بين الفرق العشرة التي يتشكل منها الدوري هذا الموسم، وحضرت الأهداف التي تجاوزت عدد الفرق بقليل بعد أن سجل اللاعبون 11 هدفاً وأشهر الحكام 20 بطاقة ملونة منها 18 إنذاراً بالبطاقة الصفراء وحمراوان، وصنع ثنائي حتا البرازيلي الحدث بملعب العروبة بعد أن قام لوان سانتوس بتسجيله أسرع هدف في المسابقة في مرمى العروبة في الدقيقة 6، وتلقى مواطنه جيلمار هداف الفريق في تمهيدي الكأس أسرع طرد في ذات المباراة، وذلك بحلول الدقيقة 13، بعد لجوء حكم المباراة علي النعيمي لتقنية الفيديو للتأكد من صحة الحالة وهو الطرد الذي غير مجريات المباراة تماماً ومنح الأفضلية للعروبة الذي تربع على صدارة المسابقة في أسبوعها الأول بمشاركة فريق الحمرية الفائز بذات النتيجة 2 - 1 على مصفوت ليتساوى كل من الحمرية والعروبة في عدد النقاط والأهداف ويأتي في المركز الثالث فريق خورفكان الفائز على العربي بهدف والذي تمكن من نيل العلامة الكاملة بثلاث نقاط أيضاً لكنه يتخلف بفارق الأهداف.

التعادلات

وتحتل أربعة فرق من المركز الرابع وحتى السابع وهي التعاون، ودبا الحصن، ومسافي، والذيد ولكل منها نقطة وهدف، ثم تأتي فرق المؤخرة التي فشلت في الحصول على أي نقطة وتعرضت لثلاث هزائم في الافتتاح وهي حتا ومصفوت والعربي.

البديل يطرد

ولم يكمل لاعب مصفوت البديل حارث المرزوقي الذي دخل في الدقيقة 54 المباراة ليتلقى البطاقة الصفراء الأولى بعد دقيقتين على دخوله ويتبعها بالحمراء في الدقيقة 88 من عمر المباراة التي جمعتهم أمام الحمرية.

وتمكن فريقا العروبة وخورفكان من رد دين هزيمتهما في تمهيدي كأس رئيس الدولة وحقق العروبة فوزاً صعباً على الإعصار بنتيجة 2 -1، وكان حتا قد تفوق في المباراة السابقة بنتيجة 4 -1، وعلى ملعب خورفكان كان الأخير في طريقه للخروج بنتيجة التعادل أمام العربي لكن ماكينة الأهداف البرازيلي ماركوس تعامل مع عرضية مواطنه الخطير رودريغو بذكاء ليوقع على أولى أهدافه في الموسم الحالي بعد أن توج مع الحمرية في الموسم الماضي بلقب الهداف وذلك برصيد 23 هدفاً.

الجولة الثانية

وتنطلق الجولة الثانية يوم الجمعة المقبل بثلاث مباريات تجمع التعاون ضد الحمرية والذيد يواجه العروبة، ومصفوت ضد حتا، ويوم السبت يستقبل العربي نظيره مسافي ودبا الحصن في مواجهة خورفكان.

ولم يتمكن أي لاعب من التوقيع على هدفين في مباراة واحدة بعد أن سجل 11 لاعباً أهداف الفرق العشرة وكان نصيب اللاعبين المواطنين 5 أهداف عبر كل من ثنائي العروبة منصور عبدالله ومانع النقبي اللذين حسما موقعة مباراة حتا، وأحرز نواف فريد لاعب مسافي هدف التعادل في مرمى التعاون، ونواف هو ابن الحكم الدولي السابق فريد علي، وواصل المواطنون هواية تسجيل الأهداف بعد أن تمكن علي يعقوب من تسجيل هدف الحمرية الأول في مرمى مصفوت والذي مهد لفوز فريقه ليرد عليه لاعب مصفوت عبدالله صالح بهدف تعادلي.

نجوم السامبا

وعلى صعيد الأجانب فقد أحرز ثلاثة برازيليين أهداف فرقهم بدءاً من سانتوس لاعب حتا في مرمى العروبة والذي سجل أسرع وأول هدف في المسابقة وهدف جونيور لاعب التعاون في مسافي، والكسندر محترف الذيد الذي رفض الاحتفال بهدفه في مرمى فريقه السابق دبا الحصن، وفك ماركوس محترف الخور شيفرة مرمى العربي بتسجيله هدف فريقه الغالي في شباك حارس العربي أيوب عمر بعد مرور 70 دقيقة على المباراة، كما وقع محترف الحصن اليمني عبدالواسع المطري على أول أهدافه في مرمى الذيد، وتمكن الإسباني لوبيز من ضمان النقاط الثلاث للحمرية أمام مصفوت.

الغرايري يظهر أمام الذيد

تعد مباراة العروبة أمام الذيد في الجولة الثانية من المسابقة، الأولى لمدرب الفريق العرباوي التونسي غازي الغرايري، الذي تابع مباراة فريقه الجديد أمام إعصار حتا، والتي انتهت بفوز العروبة بنتيجة 2 - 1 في افتتاحية مواجهات دوري الهواة، وأكد الغرايري في تصريحات نقلتها قناة دبي الرياضية أنه سعيد لفوز العروبة على فريق بقامة وحجم حتا، لافتاً إلى أن المباراة كانت قوية ومثيرة بين الطرفين وأن العروبة استغل طرد محترف حتا، وحصل على ثلاث نقاط غالية في أول مباراة، مشيداً في الوقت نفسه بالأداء والمستوى الجيد للاعبين، وكشف الغرايري أنه التقى اللاعبين لأول مرة أمس من داخل غرفة تبديل الملابس، مقدماً شكره لإدارة النادي العرباوي التي سعت للتعاقد معه ووضعت ثقتها فيه.