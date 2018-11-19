تصريحات متباينة عقب الجولة الأولى

المصدر: Ⅶ الفجيرة - البيان الرياضي

تباينت وجهات النظر وسط الإداريين عقب نهاية الجولة الأولى من دوري الهواة، وأكد عبدالعزيز منقوش المدير التنفيذي للتعاون مشرف الفريق الأول، أن الفريق لن يكون ضيف شرف في الموسم الحالي لأنه يملك الأدوات التي تمنحه فرصة إظهار قدراته الجيدة للمنافسة على النتائج الإيجابية بوجود العناصر الشابة من اللاعبين المواطنين والإمكانات الممتازة للأجنبيين لاسيني وجونيور، موضحاً أن التعادل أمام مسافي لم يكن هدف الفريق مقارنة بالمستوى الفني الرفيع وردة الفعل الإيجابية في شوطي المباراة وفرص التسجيل التي أهدرت أمام المرمى.

صحوة

وأشار منقوش إلى أن النتائج السلبية التي تعرض لها الفريق في تصفيات الدور التمهيدي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لا تعني ضعفه أو تراجعه وخصوصاً بعد الصحوة الممتازة أمام فريقي الذيد وحتا في جولتي الختام لتصفيات الكأس بالفوز 3-2 والتعادل 1-1 بعد الظهور الأول للفريق إثر 4 مواسم من الانسحاب، أضاف: يجب أن نظهر أقوياء في كل المباريات ونسعى لحصد النتائج الجيدة وليس لدينا ما نخسره بالموسم الحالي ونتمنى أن تمضي الأمور وفق التوقعات المطلوبة حتى نقدم الصورة المشرفة ونؤكد من جديد أن الفريق قادر على خدمة نفسه وتعزيز نتائجه القوية في الدوري بالمعطيات التي تمنحنا فرصة الاستفادة الإيجابية من العودة القوية إلى المشاركة بالدرجة الأولى.

فوز مقنع

وعبر علي خليل الحوسني مدير الفريق الأول للكرة بنادي خورفكان عن رضاهم في الجهازين الفني والإداري على أداء اللاعبين أمام العربي واصفاً أداء الفريق بالمقنع في أول مباراة يخوضها أبناء الخور في الدوري تحت قيادة تدريب جديدة بعد أن تولى المدرب العراقي عبدالوهاب عبدالقادر زمام الأمور في الجهاز الفني للفريق، منوهاً إلى أن عبدالقادر يطمح إلى إعادة تاريخه وأمجاده السابقة بعد أن قاد فريق الخليج سابقاً للتأهل في النسخة الأولى لدوري المحترفين تحت هذا المسمى موسم 2007-2008، وأشار الحوسني إلى أن مباراة أبناء الخور في الجولة المقبلة أمام دبا الحصن تعد دربي الساحل الشرقي وأنه يطمح إلى العودة من ملعب الجار بالعلامة الكاملة، نافياً في الوقت نفسه أن تكون المباراة ثأرية، بعد أن فاز الحصن من قبل عليهم في تمهيدي الكأس بنتيجة 2 - 1.

القادم أفضل

بدوره وصف سعيد المزروعي رئيس اللجنة الفنية لنادي مسافي المنافسة بالقوية، لافتاً إلى أن التعادل أمام التعاون لا يقلل من قيمة وقوة فريقه، منوهاً إلى أن القادم سيكون أفضل ومسافي قادر على العودة السريعة للانتصارات على الرغم من تحقيقه التعادل الأول في المسابقة أمام التعاون أمس الأول الذي تقدم بالهدف الأول لكن مسافي تمكن من إدراك التعادل، وأشار إلى أن مدرب مسافي المغربي إبراهيم بفود طوى هذه الصفحة وفتح ملف مباراة العربي في الجولة الثانية بملعب أم القيوين.

فرحة مزدوجة

وأكد خليفة راشد الملاحي رئيس اللجنة الفنية بنادي العروبة أن فوز فريقهم على حتا لا يقلل من إمكانيات الإعصار الذي يظل مرشحاً للتأهل من جديد لدوري الأضواء والشهرة، منوهاً إلى أن لاعبي العروبة عرفوا كيف يستغلون حالة الطرد التي حدثت للبرازيلي جيلمار محترف حتا، وأشار الملاحي إلى أن الفرحة أصبحت فرحتين في قلعة العروبة الأولى بالفوز والثانية بعودة المحترف ياسين الصالحي من الإصابة، بعد أن أبلى بلاءً حسناً خلال المباراة وصنع أحد الهدفين، منوهاً إلى أن مجلس الإدارة برئاسة علي مبارك بن عباد وبقية الأعضاء هنأوا اللاعبين على تحقيق الانتصار الغالي وطالبوهم بضرورة التفكير في لقاء الذيد ضمن مباريات الأسبوع الثاني.

كبوة جواد (حتا)

ومن ناحيته عد لاعب حتا محمد طالب أن هزيمة الإعصار أمام العروبة لن تنال من معنوياتهم أو تقلل من عزمهم على العودة من جديد لدوري الخليج العربي، واصفاً ما حدث بملعب خليفة بن زايد بنادي العروبة بأنه أشبه بكبوة جواد، وحتا قادر على استعادة النغمة من جديد في قادم المواجهات، مشيراً إلى أن التعويض سيكون بدءاً من مباراة مصفوت المقبلة، وأشار طالب إلى أن طرد اللاعب جيلمار كان بمثابة نقطة التحول في مباراة العروبة قائلاً: نطمئن جماهير الفريق بالعودة السريعة لمشوار الانتصارات.

عبدالقادر يكسب الرهان

تمكن المدرب العراقي عبدالوهاب عبدالقادر مدرب خورفكان من تحقيق الفوز على مواطنه جمال علي مدرب العربي خلال المواجهة التي أقيمت بخورفكان ليكسب عبدالقادر الرهان أمام مواطنه جمال علي.