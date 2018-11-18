النصر يبصم على الصدارة برباعية في شباك الظفرة

المصدر: دبي-عدنان الغربي

بصم النصر على صدارته للمجموعة الثانية في مسابقة كأس الخليج العربي برباعية في شباك الظفرة الذي رد عليها بهدف وحيد، وذلك في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد مكتوم بن راشد بالممزر، وتحققت أهداف العميد بواسطة محمد إبراهيم (ق4) والبرازيلي صامويل روزا (ق18) وثنائية لحبيب الفردان من ضربة جزاء(ق57) و(ق85)، و قلل فرسان الغربية الفارق عن طريق البرازيلي ديغو ريغوناتو(ق9).

وبهذه النتيجة تصدر العميد، الذي ضمن عبوره إلى ربع النهائي منذ الجولة الماضية، مجموعته بالعلامة الكاملة (15 نقطة) من 5 جولات بينما حافظ الظفرة على المركز الثالث بـ7 نقاط.

وستحسم الجولة الأخيرة التي يلتقي فيها الظفرة مع الجزيرة والإمارات مع الشارقة 21 ديسمبر المقبل، الفريقين المتأهلين من المجموعة الثانية إلى جانب النصر والعين.