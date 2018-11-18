«الأولمبي» يتعثر أمام أوزبكستان بهدفين

المصدر: Ⅶ دبي- البيان الرياضي

لقي منتخبنا الأولمبي أول خسارة له أمام أوزبكستان بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم بينهما، مساء أمس، في البطولة الدولية الودية المقامة على ملعب ذياب عوانة، في إطار استعدادات منتخبنا للتصفيات الأولمبية، التي ستنطلق في مارس المقبل، وشهد اللقاء المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة وعبيد الشامسي المدير الفني للاتحاد.

ظهر الأبيض بمستوى طيب في الشوط الأول، من خلال الالتزام والانضباط التكتيكي وبناء الهجمات وسنحت بعض الفرص للفريق، ولكنه لم يوفق في استغلالها، وواصل الفريق تماسكه في الشوط الثاني، ولكن مع كثرة التبديلات في النصف الأخير من زمن المباراة، هبط الأداء وانخفض معدل اللياقة البدنية لعدد من اللاعبين، ما منح الأفضلية للضيوف، بفضل القوة الجسمانية والتفوق في الجانب البدني.

وتمكن المنتخب الأوزبكستاني من السيطرة على مجربات اللعب وتهديد مرمى الأبيض، وأمام الضغط المتواصل ارتبك الدفاع وتمكن الضيوف من تحقيق الفوز في 4 دقائق، حينما سجل كيروف الهدف الأول بعد 75 دقيقة، وأضاف بكنوف الهدف الثاني من ركلة جزاء بعد 79 دقيقة.

وحاول منتخبنا تدارك النتيجة في الدقائق الأخيرة، ولكن حارس الضيوف كان واقفاً لمحاولات الأبيض بالمرصاد، حيث دافع عن عرينه بكل قوة.

وكسب منتخبنا الاحتكاك الجيد من مثل هذه المنتخبات القوية، التي تتمتع ببنيان قوي، فيما ربح أيضاً عدداً من اللاعبين سيكون لهم مستقبل مع مزيد من العمل والاحتكاك قبل انطلاقة مباريات التصفيات الأولمبية المقبلة. وستقام الجولة الثالثة والأخيرة بعد غد، حيث يتقابل الأبيض مع اليابان، والكويت مع أوزبكستان ليسدل الستار على دورة قوية مفيدة بكل المقاييس.