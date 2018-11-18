شباب الأهلي إلى «ثمانية الكأس» والوصل يقترب

المصدر: متابعة - البيان الرياضي

تأهل شباب الأهلي إلى دور الثمانية لكأس الخليج العربي لكرة القدم، بفوزه أمس، على بني ياس 2-1، بالمجموعة الأولى ووصوله إلى النقطة التاسعة ، وسجل للفائز لوفانور«ق 27 و40» وللخاسر، حمد الأحبابي «ق 45».

وفاز الوصل على دبا 4-2، معززاً حظوظه في التأهل، رافعاً رصيده إلى «7» نقاط، أحرز للوصل، فابيو دي ليما وفينيسيوس دي ليما«ق 10و64 » وكايو هدفين من ركلة جزاء «ق 78 و 81 »،ولدبا يحيى جبران وإدريس فتوحي «ق 42 و 90».

وتغلب الوحدة على اتحاد كلباء 2 - 0 معززاً صدارته للمجموعة «16 نقطة»،سجل الهدفين راموسلاعب كلباء بالخطأ في مرماه، ومحمد راشد «ق 62و 68».