عجمان يخسر التجربة السعودية أمام القادسية

المصدر: Ⅶ عجمان- ياسر قاسم

خسر عجمان مباراته الودية، أول من أمس، أمام ضيفه القادسية السعودي باستاد راشد بن سعيد 1 - 3، وجاءت الأهداف الثلاثة في الشوط الثاني فتقدم القادسية عبر البرازيلي جورجينيو ثم عادل لعجمان النيجيري ستانلي، ثم سجل الفريق السعودي هدفين عبر عبد الله البيشي وبالخطأ من دفاع عجمان في مرماه.

وبين شوطي المباراة تبادل التكريم بين الناديين بحضور خليفة الجرمن رئيس مجلس إدارة نادي عجمان ومساعد زامل الزامل رئيس مجلس إدارة نادي القادسية، وأحمد الفورة نائب رئيس مجلس إدارة عجمان وعبد الله الظاهري أمين السر العام ومشرف الفريق ودكتور محمد جبر المدير المالي وناصر الظفري المدير التنفيذي ويحيى خلف المطروشي وأحمد الشامسي عضوي مجلس الإدارة.