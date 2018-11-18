أهداف بالجملة في افتتاحية بطولة الفجيرة الكروية للمؤسسات

المصدر: Ⅶ الفجيرة - محمد فضل

انطلقت بطولة الفجيرة الخامسة لفرق المؤسسات والشركات، التي يشارك فيها 15 فريقاً، وشهد الافتتاح الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، والدكتور عبد الله اليماحي ووسيم سمير ممثل الراعي الذهبي للبطولة (شركة ليبرتي للسيارات) والدكتور إسماعيل كمال مدير البطولة، وحفلت المباريات الأربع التي أقيمت حتى الآن بعدد وافر من الأهداف حيث فاز فريق فرديل على كونترول 4-1، كما فاز فريق الفجيرة للاستشارات القانونية على أتلاتيك أكاديمي 4-3، وخلال مباريات أمس فاز معهد السياقة على أكرون بنتيجة 2 - 1 واكتسح فريق سيتي ثاندر نظيره تلفزيون الفجيرة بنتيجة 7 - 1.