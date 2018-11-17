فيديو..موسم هجرة كبار نجوم الرياضة العالميين إلى دانة الدنيا

المصدر: البيان الالكتروني

يحرص نجوم الرياضة العالميون على زيارة دبي طوال العام، وخصوصا في فترة توقف مباريات الدوريات العالمية.

ويتواجد في دبي حاليا النجم الفرنسي بول بوجبا برفقة أصدقائه حيث التقى مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في أحد المطاعم الجميلة. كما يتواجد نجوم كثيرون في دبي لمناسبة توقف الدوريات، وخصوصا من نجوم الدوريات الأوروبية الكبرى.