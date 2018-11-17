7 أهداف تدشن دوري «الأولى»

المصدر: Ⅶ الفجيرة - محمد فضل

دشنت 7 أهداف انطلاقة مباريات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم أمس، جاءت الأهداف خلال 3 لقاءات، أسفرت عن فوز العروبة على حتا 2 - 1، وانتهاء مباراتي الذيد مع دبا الحصن، ومسافي مع التعاون على وقع التعادل 1 - 1.

في المباراة الأولى سجل لحتا البرازيلي سانتوس «ق 6»، وللعروبة مانع النقبي ومنصور عبدالله «ق44 و61 » وطرد الحكم هداف حتا غيلمار، في الدقيقة 13 ،وفي مباراة الذيد مع دبا الحصن سجل لدبا عبد الواسع المطري وللذيد ألكسندر،وفي لقاء مسافي والتعاون سجل للأول نواف فريد «ق79»، وللثاني جونيور «ق36». ويلتقي اليوم الحمرية مع مصفوت وخورفكان مع العربي.

من ناحية أخرى توصل التونسي غازي الغرايري، لاتفاق لتدريب فريق العروبة بداية من الجولة الثانية من الدوري.