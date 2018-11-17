«الأبيض» الأولمبي يواجه أوزبكستان اليوم

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

يلتقي منتخبنا الوطني الأولمبي مع نظيرة الأوزبكي على ملعب ذياب عوانة في الرابعة إلا ربعاً من مساء اليوم ضمن الجولة الثانية للبطولة الدولية الودية التي يُنظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم مع شركة إياست سبورتس حتى الخميس المقبل، ضمن تحضيرات منتخبنا الأولمبي للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

كما يلعب منتخب الكويت الشقيق ومنتخب اليابان في السادسة ونصف مساءً.

وكان منتخبنا الوطني الأولمبي قد حصد أول ثلاث نقاط له في البطولة بعد فوزه على الكويت بهدفين لهدف، في حين تعادل المنتخب الياباني مع نظيره الأوزبكي بهدفين لكلٍ منهما.

وأشاد مدرب منتخبنا الأولمبي سكورزا بالمستوى الذي ظهر عليه اللاعبون في المباراة الأولى وتحقيقهم الفوز، مشيراً إلى أن الفريق لايزال في البداية ويحتاج للمزيد من التجانس والانسجام خاصة في ظل وجود مجموعة من الوجوه الجديدة التي تنضم للمنتخب للمرة الأولى.

وأضاف مدرب المنتخب، كسبنا في مباراة الكويت ستة لاعبين من منتخب الشباب، مثلوا إضافة لقوام المنتخب وهم خلفان النوبي، وعلي صالح، وماجد راشد، وأحمد فوزي، وراشد سالم بالإضافة لعادل سبيل الذي تدرج في منتخبات المراحل السنية.

الجدير بالذكر أن الأبيض الأولمبي سيختتم مشاركته في البطولة يوم 20 من الشهر الجاري بمواجهة نظيره الياباني.