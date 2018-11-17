اربطوا الأحزمة استعداداً للمنافسة على الآسيوية

المصدر: Ⅶ دبي - العوضي النمر - دبي - البيان الرياضي

حرص معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس هيئة الرياضة على حضور مران منتخبنا الوطني والالتقاء باللاعبين مرتين، واحدة في ملعب المران، والثانية في مقر الإقامة في دبي، حيث طالب معاليه اللاعبين بربط الأحزمة والاستعداد للمنافسة الآسيوية المقبلة، خاصة وأنها من أكبر البطولات القارية، التي يطمح الجمهور في المنافسة القوية على لقبها لإحرازه للمرة الأولى، بعد أن سبق وحقق الأبيض الفوز بالمركز الثاني عام 1996 بالإمارات، والمركز الثالث عام 2015 في استراليا، وتحدث معاليه مع اللاعبين وأسرة المنتخب مطالباً بنكران الذات خلال هذه المرحلة التي تسبق البطولة وزيادة التركيز والاهتمام والتعاون مع الجهاز الفني سعياً لتحقيق الهدف من المشاركة القارية.

كما حرص معالي محمد خلفان الرميثي على الالتقاء مع رجال الإعلام في مختلف المؤسسات الإعلامية لكونهم شركاء المسؤولية، وقال: «زيارتي للمنتخب لتعزيز برنامج دعم الفريق خلال تلك المرحلة المهمة، التي تسبق انطلاقة منافسات كأس آسيا، وبرنامج دعم الأبيض بدأت مرحلته الأولى من خلال الالتقاء بأعضاء مجلس الإدارة، والاطمئنان على سير برنامج الإعداد والسعي لتذليل أية صعاب، ثم تواصل البرنامج من خلال الالتقاء مع رجال الإعلام لتعزيز التعاون، وعلى الرغم من عدم وجود سلطة للتأثير على الإعلام فيما ينشر أو يذاع إلا أن التجاوب كان كبيراً من الإعلام في دعم المنتخب، من منطلق أننا جميعاً في قارب واحد».

تجاوز الصعوبات

وعن الصعوبات التي يواجهها المنتخب خلال تلك الفترة بتعدد الإصابات، يقول معالي اللواء محمد خلفان الرميثي: لا بد أن يكون التفاؤل شعارنا خلال الفترة المقبلة، وأن نكون إيجابيين بما يعزز من مجالات دعم المنتخب، ولا يوجد منتخب في العالم لم يمر بظروف صعبة قبل أية مشاركة مهمة، ونحن على ثقة بأن اتحاد الكرة يوفر للمنتخب كل سبل النجاح.

وأضاف رئيس هيئة الرياضة قائلاً: نحن نعلم أن هناك عدداً من الإصابات المؤثرة، ولكن الصعوبات تخلق روح التحدي، نعلم أن البطولة قوية وأنها تضم منتخبات عريقة، وأن هناك 5 منتخبات تملك أفضلية، ولكننا نراهن على رغبة اللاعبين الداخلية للمنافسة على القمة. وتلك الرغبة هي سلاح جديد يجب أن نحسن استغلاله جيداً.

50 يوماً

وطالب معالي محمد خلفان الرميثي بضرورة استغلال الفترة المتبقية على انطلاقة البطولة التي تقارب 50 يوماً، في إعداد وتجهيز اللاعبين بشكل جيد، سواء من الناحيتين الفنية والبدنية، أو من الناحية المعنوية وحسن التهيئة النفسية والمعنوية، خاصة وأن المنتخب يضم العديد من الوجوه الشابة التي تتعامل مع كأس آسيا للمرة الأولى، ثقتنا كبيرة في قدرة لاعبينا على تحقيق الطموحات.

وفيما يتعلق بالمدرب زاكيروني يقول رئيس هيئة الرياضة: حينما اجتمعنا مع مجلس الإدارة في وقت سابق كان لنا استفسار عن إمكانية تغيير المدرب، ولكن اتحاد الكرة أكد تمسكه به، ونحن ندخل البطولة وزاكيروني مدرب منتخبنا الوطني وعلينا دعمه بكل قوة من أجل قيادة المنتخب لتحقيق الطموحات.. هو مدرب يعرف سبق له الفوز بلقب آسيا مع المنتخب الياباني، وإن شاء الله يتكرر الأمر نفسه مع منتخبنا.

درس خليجي 18

وتطرق الرميثي إلى أهمية الروح القتالية والإصرار على تحقيق الفوز واللقب، مستشهداً بخليجي 18 حينما قال: خلال تلك البطولة لم نكن الأفضل، وكانت هناك فرق في مستوى جيد، ولكن كان هناك دعم إداري كبير وروح قتالية من اللاعبين وعزيمة كبيرة لتحقيق الفوز وإحراز اللقب، ولعل تخطي عقبة مباراة الافتتاح يعتبر قمة التحدي مع النفس من أجل تحقيق الفوز ومن ثم إحراز اللقب في ختام البطولة.

خبرة الكبار

وأشاد الرميثي باللاعبين الذين يمثلون عنصري الخبرة والشباب، وقال: ثقتنا كبيرة في عناصر المنتخب، وأؤكد أن حظوظنا متساوية مع عدد من المنتخبات المشاركة، ولكن ما سيفصل في حسم اللقب هو الروح القتالية والتركيز العالي، ونأمل عودة أصحاب الخبرة المصابين إلى جوار زملائهم، وعموما فالمنتخب بمن حضر ونثق في كل عنصر من عناصر الفريق.

رسالة للجماهير

ووجه الرميثي رسالة لجماهير الإمارات بقوله: نستضيف بطولة قارية كبيرة، ومنتخبنا مشارك من أجل المنافسة على اللقب، نأمل أن يكون تواجدكم بحجم أهمية البطولة، ونحن نعلم أن جمهورنا واعٍ ولا يدخر جهداً في سبيل إنجاح البطولة، وإن شاء الله يكون فاكهة البطولة من خلال حضوره المكثف للمدرجات.

خندق واحد

أشار معالي اللواء محمد خلفان الرميثي إلى أن هيئة الرياضة واتحاد الكرة في خندق واحد، قائلاً: كلانا يأمل تحقيق النجاح والفوز باللقب الآسيوي، ولابد أن يكون هناك تكاتف ودعم كبير من أجل تحقيق طموحات الشارع الرياضي خلال نهائيات آسيا المقبلة.

زاكيروني يؤكد على الانضباط

وجه الإيطالي ألبرتو زاكيروني مدرب منتخبنا الوطني الشكر والتقدير لمعالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس هيئة الرياضة على دعمه للمنتخب خلال تلك الفترة المهمة التي تسبق انطلاقة نهائيات آسيا. وأكد زاكيروني خلال كلمته لرئيس هيئة الرياضة على انضباط والتزام اللاعبين خلال التدريبات التي تقام في معسكر الإعداد المحلي، وحرص اللاعبين على تحمل كامل المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

وأشار المدرب الإيطالي إلى أنه كله ثقة في قدرة عناصر المنتخب الحالية على تقديم أفضل مستوى خلال مباريات الآسيوية، والظهور بشكل مشرّف في النهائيات.

10

تلقى معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس هيئة الرياضة هدية من كابتن المنتخب إسماعيل مطر عبارة عن قميص المنتخب يحمل رقم «10» وعليه اسم معاليه، وكانت لفتة طيبة من أسرة المنتخب لاقت الاستحسان خاصة وأن «بوخالد» يعتبر من أكبر الداعمين للمنتخب طوال الفترات الماضية.

اجتماع تنسيقي لدعم منتخبنا في كأس آسيا

عقدت اللجنة المحلية العليا المنظمة لبطولة كأس آسيا «الإمارات 2019» واتحاد الكرة، بمقر الأخير اجتماعاً تنسيقياً لدعم منتخبنا الوطني والترويج لنهائيات كأس آسيا التي ستقام في الفترة من 5 يناير وحتى أول فبراير 2019، بمشاركة 24 منتخباً، من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي.

ترأس الاجتماع عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي مدير بطولة كأس آسيا، وبحضور كل من عيسى هلال الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي مدير مجموعة الشارقة، ومحمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة، وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد للاتحاد، ومحمد البادع رئيس اللجنة الإعلامية وعدد من أعضاء اللجنة المحلية لكأس آسيا، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، والمسؤولين الإعلاميين بالدولة، والشركات الداعمة. أبوظبي - البيان الرياضي

تقرير عن حالات المصابين

قدم عبد الله صالح مدير منتخبنا الأول لكرة القدم تقريراً عن حالة بعض اللاعبين المصابين، إلى معالي رئيس هيئة الرياضة من أجل وضع معاليه في الصورة، سعياً لإيجاد مخرج ومزيد من التعاون مع الأندية لسرعة علاج اللاعبين وعودتهم مرة أخرى إلى المنتخب، قبل انطلاقة منافسات كأس آسيا المقبلة.