التونسي الغرايري مدرباً رسمياً للعروبة

المصدر: الفجيرة : محمد فضل

أعلن المدرب التونسي غازي الغرايري عن توصله لاتفاق مع إدارة نادي العروبة أحد فرق دوري الدرجة الأولى يتولى بموجبه تدريب الفريق الأول بدءاً من الجولة الثانية من دوري الهواة أمام الذيد خلال الأسبوع المقبل ، وكان الغرايري الذي وصل في وقت متأخر من مساء امس قد تابع اليوم مباراة فريقه الجديد امام إعصار حتا والتي انتهت بفوز العروبة بنتيجة 1/2 في افتتاحية مواجهات دوري الهواة .

واكد الغرايري في تصريحات نقلتها قناة دبي الرياضية بأنه سعيد لفوز العروبة على فريق بقامة وحجم حتا لافتاً الى ان المباراة كانت قوية ومثيرة بين الطرفين وان العروبة استغل طرد محترف حتا و حصل على ثلاث نقاط غالية في اول مباراة دورية مشيداً في نفس الوقت بالأداء والمستوى الجيد للاعبين.

وكشف الغرايري بأنه التقى باللاعبين لأول مرة اليوم من داخل غرفة تبديل الملابس مقدماً شكره لإدارة النادي العرباوي التي سعت للتعاقد معه ووضعت ثقتها فيه منوهاً الى انه يفخر بالعمل في دولة الامارات والتي أشرفت من قبل على تدريب 5 اندية إماراتية ويعتبر نادي العروبة السادس من خلال مسيرته في الدولة مشيراً الى ان السمعة الطيبة التي تركها مع الفرق السابقة مهدت لعودته من جديد الى دار زايد الخير .