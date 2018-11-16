‪‎‪ اللجنة المنظمة واتحاد الكرة يعقدان اجتماعاً لدعم منتخبنا في كأس آسيا

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

عقدت اللجنة المحلية العليا المنظمة لبطولة كأس آسيا " الإمارات 2019" واتحاد الكرة، بمقر الأخير اجتماعاً تنسيقياً لدعم منتخبنا الوطني والترويج لنهائيات كأس آسيا التي ستقام خلال الفترة 5 يناير - 1 فبراير 2019، بمشاركة 24 منتخباً، من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ومنصات التواصل الاجتماعي.

ترأس الاجتماع عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي مدير بطولة كأس آسيا، وبحضور كل من عيسى هلال الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي مدير مجموعة الشارقة، ومحمد عبد الله بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد لاتحاد الكرة، ومحمد البادع رئيس اللجنة الإعلامية وعدد من أعضاء اللجنة المحلية لكأس آسيا، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، والمسؤولين الإعلاميين بالدولة، والشركات الداعمة.

وفي بداية الاجتماع رحب محمد بن هزام، بالحضور وشكر اللجنة المحلية العليا المنظمة للبطولة، وقال: "باقي أقل من 50 يوماً على انطلاق البطولة، وكان هناك اجتماع سابق وتوصيات، ونحن فريق عمل واحد، هدفه إنجاح البطولة، ودعم منتخبنا الوطني".

وأوضح بن هزام: "تم تشكيل فريق عمل وخاطبنا الأندية لترشيح مرشح من جماهيره للتواصل مع 31 نادياً في الدولة، ودورنا تسهيل حضور الجماهير، وأداء الإعلاميين لمهامهم".

بدوره، قال عارف حمد العواني: "هدفنا واحد، وهو دعم المنتخب الوطني وإنجاح البطولة، والكل يعمل على خروج البطولة تنظيمياً بأعلى مستوى، وجرت أمور لوجستية كثيرة ضرورية خلال الفترة الماضية، والفترة المقبلة، نحتاج فيها الإعلام للوقوف والترويج للبطولة، ومساندة منتخبنا الوطني، والكل شركاء في تحقيق هذا الهدف".

وأكمل العواني قائلاً : "قمنا بالترويج للبطولة خلال الفترة الماضية، من خلال مبادرات وبرامج محددة، ولكن يبقى دور الإعلام العام، وسبق ورأينا في كأس العالم بروسيا، أن المنتخبات المشاركة، كانت لديها وسائل متعددة للدعاية، مثلما حدث مع منتخباتنا العربية في المونديال، ونحن تفاعلنا معها رغم أننا لم نكن مشاركين في البطولة".

وأضاف العواني: "نتطلع لتكثيف الجهود خلال المرحلة المقبلة في الترويج للبطولة، واللجنة المحلية ستوفر كافة المتطلبات لهذا الجانب، لضمان الحضور الجماهيري الأكبر، وخاصة أن البطولة تشارك فيها منتخبات لديها جاليات كبيرة مقيمة على أرض الدولة، وهدفنا تحقيق تفاعل جماهيري كبير مع مباريات البطولة، باعتبار الجمهور من أساسيات نجاح البطولة ".

من جانبه، قال عيسى هلال: "الهدف إنجاح البطولة ودعم منتخبنا الوطني، والفترة المقبلة تحتاج إلى جذب أكثر للجماهير، ونحتاج إلى التكاتف على خط سير واحد، لنكون على قلب واحد، لإنجاح البطولة، ومساندة المنتخب الوطني في مشوراه بكأس آسيا، ونتمنى أن نوفق في المهام المكلفين بها لإنجاح البطولة تنظيمياً وفنياً".

من جهته أكد عبد القادر حسن مدير العلاقات العامة لاتحاد الكرة، على دور الجماهير، وقال: "دور الجماهير مهم وأساسي في وصول المنتخبات للمنصات، وإنجاح البطولة بشكل عام، واجتمعنا بشكل مباشر، وحددنا الخطوات، وحددنا 7 مراكز لتجمع الجماهير، وفق الاتفاق مع الأندية، وتواصلنا مع أندية الجاليات، وخاطبنا الكليات والجامعات، وحصلنا على موافقتهم بالحضور لدعم المنتخبات".

وأكمل عبد القادر: "خاطبنا مواصلات الإمارات، وأبدت استعداداها لتوفير الباصات لنقل الجماهير من مختلف أرجاء الدولة، وتواصلنا كذلك مع بريد الإمارات، للترويج للبطولة ودعم المنتخب الوطني من خلال خدماتهم المتعددة، مع إمكانية إصدار طابع خاص بالبطولة".

وتابع عبد القادر: " منصات التواصل الاجتماعي كذلك لها دور كبير في إنجاح البطولة، ونعمل على التجهيزات اللوجستية مثل الأعلام وشعارات البطولة وتذاكر، وكلها أمور نعمل عليها خلال المرحلة الحالية، ولدينا اجتماع الجمعة، مع ممثلي روابط الجماهير في مقر أكاديمية نادي شباب الأهلي، للتنسيق للعمل للمرحلة المقبلة".