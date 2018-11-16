الإمارات تعد بكأس آسيا تاريخية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أكدت اللجنة المحلية العليا المنظمة لبطولة كأس آسيا الإمارات 2019 جاهزية الإمارات لاستضافة أكبر بطولة قارية ونسخة تاريخية غير مسبوقة من كأس الأمم الآسيوية، خلال الفترة من 5 يناير ـ 1 فبراير 2019، قبل 50 يوماً من انطلاق الحدث.

وأوضحت اللجنة المحلية العليا أن المرحلة الماضية شهدت عمليات تطوير وتجديد وتوسعة للملاعب الثمانية المعتمدة لإقامة مباريات البطولة التي ستقام بمشاركة 24 منتخباً، وفقاً لأعلى المواصفات والمعايير الدولية المتبعة في البطولات العالمية، وتضمّنت العمليات بناء مقاعد إضافية ومناطق خارجية للجماهير، وتعزيز أنظمة التذاكر ومرافق المطاعم، والواجهات الخارجية والإضاءة والعشب، بما يدعم أهداف اللجنة المنظمة في تقديم نسخة استثنائية من البطولة.

وأكد عارف العواني، مدير بطولة كأس آسيا «الإمارات 2019»، أن اللجنة المحلية العليا المنظمة للبطولة برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، حريصة على تقديم بطولة مميزة وباهرة، ليس لشعوب القارة فحسب، وإنما للعالم أجمع.