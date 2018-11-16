«الهواة» يستفيدون من مواليد الدولة والمقيمين

المصدر: Ⅶ الفجيرة - البيان الرياضي

استفادت أندية الهواة بشكل كبير من القرار السامي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بالسماح للاعبين من حملة الجوازات، ومواليد الدولة وأبناء المواطنات والمقيمين بالمشاركة في المسابقات الرسمية أسوة باللاعبين المواطنين، وتجاوز عدد المسجلين بالأندية الـ15 لاعباً بواقع 3 مقيمين، و2 من أبناء المواطنات، و6 من مواليد الدولة، و2 من حملة الجوازات، وضم خورفكان اللاعب إبراهيم إسماعيل «أبناء المواطنات» وعلي ياسين «مواليد الدولة» وساهيد اولانجي «مقيم»، ويتواجد الثنائي البرازيلي ماركوس ورودريغو ضمن قائمة المحترفين الأجانب، ويلعب مع التعاون من الفئات الخاصة حموده الجيلاني «مواليد الدولة»، ووجود المحترفين العاجي جوبا والبرازيلي دافيد جونيور، وضم حتا طلال النوفلي «أبناء المواطنات» وسيعتمد مدرب الإعصار على البرازيلي جيلمار دا سيلفا إلى جانب مواطنه لوان دوس سانتوس، وقيّد الحمرية ثلاثة لاعبين من الفئات الخاصة هم: محمد بن غريب المطروشي وأحمد جلال «مواليد الدولة»، وسالم سليمان «مقيم»، فضلاً عن تواجد الأجنبيين الفرنسي كامل شافني والإسباني هوغو لوبيز، وبالنسبة لنادي الذيد فقد انضم للقائمة اللاعب محمد محمود «مواليد الدولة» في الوقت الذي يتواجد فيه كل من البرازيلي الكسندر والسنغالي كمال الدين ابراو.

العربي والعروبة

وضم العربي الثنائي السيد محمد القاروني وعيسى علي «مواليد الدولة» مع تواجد الأجنبيين الروماني ميهاي والعاجي ابراهيما دياكيتي، وقيّد العروبة اللاعب باسل خالد الدرع «مواليد الدولة» لينضم لقائمة الفريق والتي يتواجد فيها الأجنبيان البرازيلي اديلسون والمغربي ياسين الصالحي، ولم يتخلف مصفوت عن الركب ونجح في التعاقد مع كل من إبراهيم أحمد العجمي وحبيب يوسف «حملة الجوازات»، فضلاً عن تواجد اللاعبين الأجانب: التونسي محمد بن حمودة والفرنسي فاتري، كما قيّد مسافي اللاعب تشيخ دينغ «مقيم» وهناك السنغالي يلي جوني والغيني سيمون كأجانب، وقيّد دبا الحصن اللاعب ماجد السيد أحمد «مقيم» إلى جانب تواجد الأجنبيين اليمني عبد الواسع المطري والبرازيلي فينيكيوس سيلفا.