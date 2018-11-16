قطار دوري الأولى ينطلق اليوم

المصدر: Ⅶ الفجيرة - محمد فضل

يبدأ قطار دوري الدرجة الأولى اليوم عجلة الدوران إيذاناً بانطلاقة مسابقة دوري الهواة والذي يشارك فيه هذه المرة وعلى غير العادة 10 أندية فقط تحلم بالتواجد مع نهاية المسابقة مع فرق دوري الخليج العربي، ومعروف بأن نادي رأس الخيمة قد قرر الانسحاب من المشاركة في هذه النسخة والانضمام إلى كل من الرمس والجزيرة الحمراء، وتلعب مباريات الدوري بنظام الذهاب والإياب على أن يتأهل الأول والثاني للعب مع كبار دوري المحترفين وفي حال تساوى أي فريقين في النقاط يتم الرجوع للمواجهات المباشرة ثم إلى عدد الأهداف المسجلة، وأعلنت المسابقات جاهزيتها وترتيباتها لمباريات الدوري بتعيين حكام أكفاء وتكليف عدد من المراقبين، فضلاً عن تواجد حكم الفيديو الـ«فار».

وتشتمل المسابقة على 18 أسبوعاً و87 مباراة، فيما تضم قائمة الفرق 20 محترفاً بواقع أجنبيين في كل نادٍ ويستمر الدوري حتى السادس والعشرين من أبريل المقبل.

رد الاعتبار

وستشهد الجولة الأولى إقامة ثلاث مباريات ساخنة حيث تتجه الأنظار صوب ملعب خليفة بن زايد بنادي العروبة الذي يستقبل فيه أصحاب الأرض فريق حتا الهابط من دوري الأضواء والشهرة وذلك في تمام الساعة الخامسة إلا ثلثاً عصراً، ويسعى لاعبو العروبة إلى رد اعتبارهم بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها الفريق أمام ضيفه في تمهيدي الكأس برباعية وهي الخسارة التي عجلت برحيل مدرب العروبة البرازيلي سيرجيو وتعيين مواطنه داسيلفا مدرب اللياقة بشكل مؤقت، وسيتواجد مع العروبة المحترف المغربي ياسين الصالحي الذي تعافى من إصابته، فيما يخوض حتا المباراة بمعنويات التأهل لدور الـ16 من تمهيدي كأس رئيس الدولة بعد أن تصدر مجموعته الثانية برصيد 8 نقاط، واستعاد الإعصار جهود هدافه في الكأس البرازيلي جيلمار بعد أن تعرض لإصابة أبعدته عن المباريات الأخيرة.

مسافي والتعاون

وفي المباراة الثانية التي تقام في نفس التوقيت سيكون هناك ديربي رأس الخيمة بين مسافي ضد جاره التعاون العائد للمشاركة بعد توقف استمر لأكثر من ثلاثة مواسم، ومن الصعب التكهن بنتيجة مباراة الفريقين لكن الكفة ربما تميل لأصحاب الأرض، وذلك قياساً بالأداء الذي قدمه فريق مسافي في تمهيدي الكأس وتحقيق الفوز على دبا الحصن في الجولة الأخيرة في عقر دار الأخير.

ديربي شرقاوي

ويتطلع أبناء العمومة الذيد ودبا الحصن إلى تحقيق الفوز من خلال مواجهة ديربي الشارقة التي تجمعهما معاً لأول مرة هذا الموسم اليوم في السابعة والربع مساءً بملعب الذيد، ويسعى أصحاب الأرض بقيادة المدرب الوطني محمد الطنيجي للإبقاء على النقاط الثلاث بملعب المباراة، لكن لاعبي الفريق الضيف سيحضرون إلى الذيد بمعنويات بلوغ فريقهم ثمن نهائي أغلى الكؤوس بعد أن أنهى دبا الحصن الدور التمهيدي في المركز الأول بالنسبة للمجموعة الأولى وذلك برصيد 9 نقاط بعد أن حقق الفوز في ثلاث مباريات وخسر أمام مسافي، وتختتم مباريات هذه الجولة غداً بمباراتين في الأولى يلتقي الحمرية بمصفوت فيما يستقبل خورفكان ضيفه العربي مساءً.

7 فرق

واستعدت معظم أندية الأولى للموسم الكروي الحالي 2018/‏2019 بالتوجه للمعسكرات الخارجية وقصدت أندية حتا ومسافي ومصفوت مصر، فيما توجه خورفكان إلى سلوفاكيا ودبا الحصن والحمرية إلى ألمانيا والذيد إلى صربيا، وتخللت فترة المعسكرات عدد من المباريات التجريبية، حيث وقفت الأجهزة الفنية والإدارية على مستوى اللاعبين، وفي المقابل لم تتمكن ثلاثة فرق من قيام معسكراتها الخارجية وهي العروبة والعربي والتعاون لأسباب مختلفة، منها عدم توافر الإمكانات أو بسبب تغيير برمجة المسابقة التي حدث فيها تغيير، خصوصاً فيما يتعلق بمسابقة تمهيدي كأس رئيس الدولة التي كان من المفترض أن تنطلق في سبتمبر الماضي، لكن تم التأجيل لتلعب في أكتوبر الماضي وانطلاقة دوري الأولى اعتباراً من اليوم.

5 مدربين مواطنين

ويواصل خمسة مدربين مواطنين قيادتهم لفرقهم في المسابقة وهم كل من محمد الطنيجي مدرب الذيد الذي ضرب الرقم القياسي ببقائه للعام للعاشر توالياً مشرفاً على فارس المنطقة الوسطى لإمارة الشارقة، وأيضاً يتولى سليمان البلوشي للعام الثاني على التوالي كابينة تدريب فريق الحمرية شأنه شأن بدر طبيب مدرب دبا الحصن الذي قاد فريقه لدور 16 من تمهيدي كأس رئيس الدولة، وهناك وليد عبيد مدرب مصفوت ومحمد الرئيسي مدرب التعاون، وفيما يتعلق بالمدربين الأجانب لم تصبر إدارتا خورفكان والعروبة على مدربيهما اللذين قادا الفريقين خلال مسابقة تمهيدي الكأس لتتم إقالة الصربي ميلودراغ فيسينج مدرب أبناء الخور وتعيين العراقي عبد الوهاب عبد القادر خلفاً له حتى نهاية الموسم، وأيضاً أقال نادي العروبة البرازيلي سيرجيو وعين مؤقتاً مدرب اللياقة البرازيلي داسيلفا وهناك اتجاه للتعاقد مع مدرب عربي عقب نهاية مباراة اليوم حتا، فيما يواصل المغربي إبراهيم بفود مسيرته على رأس الجهاز الفني لفريق مسافي ويشرف العراقي جمال علي على تدريب فريق العربي والصربي نيناد ازيتج مدرب الإعصار.

مباريات اليوم

العروبة × حتا 16:40

مسافي × التعاون 16:40

الذيد × الحصن 19:15

مباريات الغد

الحمرية × مصفوت 16:45

خورفكان × العربي 19:15