الرميثي يشهد مران الأبيض قبل لقاء بوليفيا

المصدر: دبي- العوضي النمر

شهد معالي اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس هيئة الرياضة المران الأخير لمنتخبنا الوطني مساء اليوم على ملعب ند الشبا بدبي ، وذلك للشد من أزر لاعبي الأبيض خلال المرحلة المقبلة في مبادرة تهدف إلى رفع معنويات اللاعبين وزيادة حماسهم قبل الاستحقاق القاري المقبل والذي تستضيفه الدولة يناير المقبل.

وطالب معالي محمد خلفان الرميثي لاعبي المنتخب بزيادة التركيز خلال الفترة المقبلة من اجل الظهور المتميز في نهائيات كأس آسيا ٢٠١٩ التي تستضيفها الدولة ويدخلها المنتخب بدافع الفوز باللقب.

كما التقى أعضاء الجهازين الفني والاداري للاطمئنان على جاهزية اللاعبين، وتمنى التوفيق للأبيض في مباراته المنتظرة على ستاد مكتوم بن راشد بدبي.

وكان في استقباله كل من المهندس مروان بن غليطة رئيس مجلس ادارة اتحاد الكرة وعبد الله ناصر الجنيبي نائب رئيس مجلس الادارة وهشام الزرعوني عضو المجلس ومحمد بن هزام الأمين العام وإبراهيم النمر الامين العام المساعد بالإضافة لحضور دكتور حسن سهيل عضو لجنة المنتخبات، عبد الله سلطان لاعب المنتخب الوطني الأسبق وعبد القادر حسن وجمع من الزملاء الاعلاميين.