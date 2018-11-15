تطبيق "VAR" اعتبارا من الدور ربع النهائي بكأس آسيا "الإمارات 2019"

المصدر: وام

وافقت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" ابتداء من الدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا "الإمارات 2019" والتي تقام خلال الفترة من 5 يناير إلى الأول من فبراير المقبلين بمشاركة 24 منتخبا.

وسيسهم تطبيق تقنية حكم الفيديو بدءا من الأدوار الإقصائية في تعزيز ودعم قرارات الحكام خلال الدور ربع النهائي ونصف النهائي والمباراة النهائية إذ ستستخدم تقنية حكم الفيديو المساعد في سبع مباريات ستحتضنها أربعة ملاعب هي استاد مدينة زايد الرياضية واستاد محمد بن زايد في أبوظبي واستاد هزاع بن زايد في العين واستاد آل مكتوم في دبي.

ويعمل الاتحاد الآسيوي بصورة مكثفة مع أبرز الموردين العالميين لتوفير تقنية حكم الفيديو المساعد والذي سيطبق لأول مرة في تاريخ البطولة القارية التي ستقام في الإمارات بنسختها المحدثة في ثمانية ملاعب.

وتوجه داتو ويندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالشكر إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم والمجلس الدولي لكرة القدم و اللجنة العليا المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا على دعمهم الكبير الذي أثمر توفير استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد خلال بطولة كأس آسيا للمرة الأولى عقب اتخاذ القرار بتطبيق تقنية الحكم المساعد في البطولة يوم 26 سبتمبر الماضي.