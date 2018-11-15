«المحترفين» تختتم برنامج التسويق والإعلام

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

اختتمت أمس، المرحلة الأولى من دورة التسويق والإعلام من برنامج شهادات لجنة دوري المحترفين للموسم الرياضي 2018 ـ 2019 الذي تنظمه اللجنة بالشراكة مع أكاديمية اتحاد الإمارات لكرة القدم، وذلك بحضور وليد الحوسني المدير التنفيذي للجنة دوري المحترفين. وشارك في البرنامج منتسبو الأندية المحترفة، من مشرفي ومديري الإعلام، محرري التواصل الاجتماعي، مشرفي ومديري التسويق، مسؤولي التذاكر ومديري الملاعب.

وقدم ديفيد ثريفال سايكس، رئيس قسم التسويق والاتصال في نادي هدرسفيلد تاو، محاضرة الجلسة الثالثة والأخيرة التي تناولت تسويق الأحداث والفعاليات، حيث سلط المحاضر الضوء على عدد من التجارب الخاصة بنادي هدرسفيلد تاون، وشرح كيفية تسويق الأحداث عبر الإنترنت أو غير ذلك، وربط الأحداث المنظمة بأحد الرعاة والشركاء، مؤكداً أهمية السعي لجذب وسائل الإعلام لتغطية الحدث.

في الجزء الثاني من الجلسة أتيحت الفرصة للدارسين لطرح الأسئلة الخاصة بالمحاور الثلاثة : مدخل للتسويق والأسواق الناشئة إضافة إلى تسويق الأحداث والفعاليات، حيث حرص المشاركون على طرح العديد من الأسئلة التي دار حولها نقاش مستفيض يتعلق بالتجارب العالمية ومحاولة تطبيق النماذج التي تم تناولها على كرة القدم الإماراتية، كما طرح المشاركون عدداً من القضايا التي تهم الأندية وعلاقتها بلجنة دوري المحترفين.

وفي ختام الجلسة قدم المشاركون نماذج عمل من المشاريع التي تم إعدادها في مجموعات، وجرت مناقشتها من قبل المحاضرين.