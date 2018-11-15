الشركات تتنافس على الإبداع قبل كأس آسيا

المصدر: ابوظبي - البيان الرياضي

تستعد الشركات في جميع أنحاء الإمارات لتحويل مقار أعمالها إلى مراكز لكرة القدم مع اقتراب بطولة كأس آسيا الإمارات 2019، وقبل 50 يوماً من انطلاق الحدث الرياضي الأكبر في تاريخ الشرق الأوسط، سيكون لدى الشركات فرصة للفوز بتذاكر المباراة الافتتاحية للبطولة بين البلد المضيف الإمارات والبحرين في استاد مدينة زايد الرياضية في 5 يناير.

وللفوز بتذاكر المباراة المرتقبة، تستطيع الشركات والأعمال أن تتنافس في كونها الأكثر إبداعاً في تشجيع بلادها عن طريق تزيين المكاتب أو ارتداء الزي الرسمي للمنتخبات في العمل أو حتى عمل ملعب كرة صغير في مقر العمل.