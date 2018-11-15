الوصل.. قرارات وتعيينات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عقد مجلس إدارة نادي الوصل الرياضي اجتماعاً أمس، برئاسة راشد بالهول المهيري، رئيس مجلس إدارة نادي الوصل، حيث تم اعتماد إضافة حسن طالب المري إلى لجنة كرة القدم، واعتماد تشكيل مجلس الاتصال والابتكار برئاسة عبيد سلطان الشامسي، وعضوية كل من حمدان العامري، وجمعة المنصوري ومنصور عبد الله درويش والدكتور أحمد الرميثي وعبدالله حسن وناصر الشحي وسالم المناعي، وتكليف عبيد سلطان الشامسي بتشكيل لجنة تهدف إلى توثيق إنجازات النادي الرياضية والإدارية، واستحداث وحدة تنظيمية جديدة تحت مسمى «إدارة استشراف المستقبل».

واعتماد تعيين حميد يوسف كمتحدث رسمي لشركة كرة القدم، ونبيل عبد الكريم كمتحدث رسمي لشركة الألعاب الجماعية والفردية بجانب استمرار محمد علي عامر في مهمته كمتحدث رسمي لنادي الوصل الرياضي.