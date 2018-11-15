العبدولي: جمهور الوصل لن يخذلنا أمام الأهلي المصري

المصدر: Ⅶ دبي- عزالدين جاد الله

أكد حسن العبدولي، المدير الفني لفريق الوصل أن الأهلي المصري فريق كبير سواء حصل على لقب دوري أبطال أفريقيا أو لم يحصل عليه، ففي النهاية هو فريق عريق وله تاريخه.

ويستضيف الوصل نظيره الأهلي المصري يوم 22 نوفمبر الجاري في إياب دور الستة عشر لمسابقة كأس زايد للأندية الأبطال، حيث نجح الوصل في تحقيق تعادل ثمين في لقاء الذهاب، الذي جمع الفريقين نهاية أكتوبر الماضي على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية بنتيجة 2-2، ويسعى «الأصفر» إلى إكمال مشواره في البطولة بنجاح بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، بغية خطف بطاقة التأهل لدور الثمانية للبطولة، ومن المقرر وصول بعثة الأهلي إلى دبي الثلاثاء المقبل.

وقال المدير الفني لفريق الوصل:«كل الفرق المشاركة في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال تتمنى التتويج باللقب، وسنكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا، حيث يدرك اللاعبون أهمية المباراة والبطولة».

مباراة المدرجات

وأضاف:«المباراة في الملعب بين لاعبي الوصل ونظرائهم في الأهلي، وبالنسبة لمباراة المدرجات فأتمنى أن تكون بين جمهور الوصل وضيفه جمهور الأهلي، بحيث يثبت جمهور الوصل أنه داعم بشكل قوي وأساسي للفريق، وجمهور الذهب لم يخذلنا يوماً ولا أعتقد أنه سيخذلنا في هذه المرحلة المهمة، وسيتواجد في المدرجات».

وتابع: «نحن- كوننا أشخاصاً موظفين- زائلون والوصل باقٍ وجمهوره، وأتوقع أن تحضر الجماهير بكثافة كما فعلت في لقاء الاتحاد السعودي في الدور السابق للبطولة».

وقال: «وظيفتنا العمل الرياضي وسبق أن تركنا المنتخب وهذه سنة الحياة والأهم الكيان»الوصل«ومصلحته، وإذا جاء مدرب اليوم لتولي مهمة الفريق، فسأجلس معه ونتعاون جميعاً لخدمة الكيان وهذا هو المهم».

مجلس الجماهير

وانفردت «البيان» عبر موقعها الإلكتروني أمس بخبر تعيين حسن طالب المري، عضواً في شركة الوصل لكرة القدم ليحل بديلاً لمحمد الحمادي الذي تقدم باستقالته في وقت سابق، حيث يتولى طالب مهامه في شركة كرة القدم بالقلعة الصفراء رسمياً، كما انفردت «البيان» بخبر اتجاه إدارة نادي الوصل لتشكيل مجلس لجماهير الإمبراطور يضم ستة أعضاء منهم ثلاثة من مجلس إدارة النادي واختيار ثلاثة أعضاء من الجمهور.

حيث تم ترشيح عبيد سلطان الشامسي رئيس شركة الاستثمار لرئاسة مجلس الجماهير، وسيضم في عضويته حمدان العامري عضو شركة الاستثمار ونبيل عبد الكريم رئيس شركة الوصل للألعاب الأخرى، في محاولة من جانب إدارة النادي لاحتواء الاحتقان الجماهيري الموجود حالياً، فضلاً عن تغييرات مرتقبة وانضمام عناصر جديدة للجنة الفنية، التي باتت تفتقد لجهود أبناء الشيباني بعد رحيلهم.

ويختتم الوصل غداً تحضيراته لمواجهة ضيفه دبا، والتي يستضيفها ملعب زعبيل بعد غد السبت ضمن منافسات الجولة السادسة لكأس الخليج العربي، وذلك تحت قيادة المدرب المواطن حسن العبدولي.