شباب الأهلي يقلب النتيجة على مليحة

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان الرياضي

فاز الظفرة على مستضيفه الحمرية 2-1 بينما تغلب شباب الأهلي على ضيفه مليحة 3-2 أول من أمس، ضمن مباريات الأسبوع الخامس من النسخة العاشرة لدوري الصالات ليرفع شباب الأهلي رصيده إلى 7 نقاط وتجمد رصيد مليحة عند نقطتين، ورفع الظفرة رصيده إلى 9 نقاط وتجمد رصيد الحمرية عند نقطتين.

بكر فريق مليحة بالهدف الأول في شباك شباب الأهلي عن طريق لاعبه فهد سالم بعد مرور 3 دقائق من زمن اللقاء، ونجح شباب الأهلي في تعديل لينتهي الشوط الأول تعادليا، وفي الشوط الثاني أضاف شباب الأهلي هدفين عن طريق وليد محمد بشر وهاشم زراع، وفي الثواني الأخيرة من زمن اللقاء سجل مليحة هدفه الثاني من إمضاء محمد خلفان، وشهدت المباراة احتجاج عبدالله كيدي مدير فريق شباب الأهلي على التحكيم مما أدى إلى طرده من الملعب وسحب بطاقته، وتألق من شباب الأهلي بشكل لافت الثلاثي حسين مال الله ووليد بشر وعبدالله راشد وهذا الثلاثي شكل إضافة كبيرة إلى فريق شباب الأهلي.

وفي المباراة الثانية تقدم الظفرة بهدف السبق عن طريق لاعبه هلال الجابري انتهى عليه الشوط الأول وأضاف الجابري الهدف الثاني للظفرة وكان هدف الحمرية من إمضاء خالد السقطري الذي غادر الملعب مطرودا وأهدر عمر الصالح ضربة جزاء للظفرة لينتهي اللقاء 2-1 للظفرة.

من ناحية أخرى تعقد اللجنة التنفيذية لكرة الصالات ورشة عمل خاصة بتطوير اللعبة بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي، خلال الفترة من 4 ولغاية 6 ديسمبر القادم، في نادي الشارقة للشطرنج .