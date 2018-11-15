3.84 معدل الأهداف في مباريات الدوري

حصلت الأندية وجماهير الكرة الإماراتية على راحة مؤقتة من دوري الخليج العربي، لإتاحة الفرصة أمام المنتخب الوطني الأول، لخوض المرحلة قبل الأخيرة من التحضيرات لنهائيات كأس آسيا المقررة في الإمارات من 5 يناير إلى 1 فبراير 2019، وبعيداً عن صراع القمة والقاع في دورينا، هناك إحصائيات رقمية أخرى شهدتها الجولات التسع الماضية من المسابقة، ومنها تسجيل 242 هدفاً في 63 مباراة، بمتوسط 3.84 أهداف في المباراة، وبلغ متوسط تسجيل الفرق على أرضها 2.03 هدف، ومتوسط التسجيل خارج أرضها 1.81 هدف في المباراة.

نسب الفوز

فيما بلغت نسبة فوز أصحاب الأرض 74.62% من مبارياتها، ونسبة فوز الفرق خارج أرضها «الضيوف» 30.16%، بينما بلغت نسبة انتهاء المباريات بالتعادل 22.22%، وذلك قبل أن تستأنف مباريات الدوري بالجولة العاشرة المقررة أيام 23 و24 و25 نوفمبر الجاري، لتعاود الإثارة الحضور، من خلال صراع مشتعل على القمة، وتنافس شرس بحثاً عن طوق النجاة من الهبوط في القاع.

يتصدر الشارقة جدول ترتيب دوري الخليج العربي برصيد 21 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن الجزيرة والعين في المركزين الثاني والثالث، و5 نقاط عن شباب الأهلي الرابع، و6 نقاط عن الوحدة الخامس، والمؤشرات ترجح عدم خروج درع المسابقة من بين يدي هذا الخماسي المتصارع بقوة على قمة الترتيب، ويعتلي عجمان ترتيب المنطقة الدافئة في الجدول، باحتلاله المركز السادس برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطة عن الفجيرة السابع، وبفارق نقطتين عن اتحاد كلباء والنصر في المركزين الثامن والتاسع، و3 نقاط عن الوصل وبني ياس في المركزين العاشر والحادي عشر، فيما تتنافس أندية الظفرة والإمارات ودبا الفجيرة، في البحث عن طوق النجاة، مع احتلالها المراكز الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر بالترتيب برصيد 9 و5 و4 نقاط.

الهجوم والدفاع

في حين، يتصدر الوحدة، قائمة الفرق الأقوى هجوماً، بعدما سجل 28 هدفاً في مبارياته التسع، بمتوسط 3.11 أهداف في المباراة، ويليه الجزيرة ثانياً بـ 24 هدفاً بمتوسط 2.67، والشارقة ثالثاً بـ23 هدفاً بمتوسط 2.56، والعين وشباب الأهلي في المركز الرابع بتسجيل 19 هدفاً بمتوسط 2.11، والفجيرة خامس بـ18 هدفاً بمتوسط هدفين في المباراة، والوصل واتحاد كلباء بالمركز السادس بـ17 هدفاً بمتوسط 1.89، والنصر وبني ياس في المركز السابع بـ15 هدفاً بمتوسط 1.67، والإمارات بالمركز الثامن بـ13 هدفاً بمتوسط 1.44، وعجمان بالمركز التاسع بـ12 هدفاً بمتوسط 1.33، وأخيراً، الظفرة ودبا بالمركز العاشر بـ11 هدفاً بمتوسط 1.22 هدف في المباراة الواحدة.

فيما يتصدر العين قائمة الأقوى دفاعاً، بعدما تلقى مرماه 9 أهداف فقط بمتوسط هدف واحد في المباراة، ويليه الشارقة ثانياً بـ10 أهداف بمتوسط 1.11، والجزيرة ثالثاً بـ15 هدفاً بمتوسط 1.67، وبني ياس وشباب الأهلي في المركز الرابع بـ16 هدفاً بمتوسط 1.78، وعجمان والظفرة واتحاد كلباء في المركز الخامس بـ18 هدفاً بمتوسط هدفين في المباراة، والنصر والوصل في المركز السادس بـ19 هدفاً بمتوسط 2.11، والوحدة ودبا الفجيرة في المركز السابع بـ20 هدفاً بمتوسط 2.22، وأخيراً، الإمارات والفجيرة في المركز الثامن بـ22 هدفاً بمتوسط 2.44 هدف في المباراة الواحدة.

8

يتقاسم خلفان مبارك لاعب الجزيرة، والبرازيلي فرناندو غابرييل لاعب الفجيرة، صدارة قائمة اللاعبين الأكثر صناعة للأهداف في دوري الخليج العربي بعد انتهاء مباريات الجولة التاسعة، بعدما صنع كل منهما 8 أهداف في 9 مباريات لفريقيهما هذا الموسم.

يأتي في المركز الثاني، المهاجم البرازيلي فينسويس دي ليما «نيو ليما» لاعب فريق الوصل، والذي صنع 7 أهداف في 8 مباريات.

وفي المركز الثالث، البرازيلي ليوناردو دي سوزا لاعب الوحدة، والذي صنع 6 أهداف في 9 مباريات.

وفي المركز الرابع، الأرجنتيني ماورو دياز لاعب شباب الأهلي، وصنع 5 أهداف في 8 مباريات.

64

يعتلي حسن إبراهيم لاعب وسط شباب الأهلي، قائمة اللاعبين الأكثر حصولاً على إنذارات وطرد في دوري الخليج العربي في الموسم الحالي، بعدما تلقى إنذارين وطردا مباشرا في 64 دقيقة مشاركة، وموزعة على 4 مباريات.

يأتي أحمد خميس لاعب دبا الفجيرة، في المركز الثاني، والذي تلقى إنذاراً وطرداً مباشراً في 346 دقيقة موزعة على 9 مباريات، وعلي خصيف حارس مرمى الجزيرة، في المركز الثالث، والذي تلقى طرداً مباشراً في مشاركة بلغت 589 دقيقة موزعة على 7 مباريات.

يحتل فيصل علي لاعب بني ياس، المركز الرابع بطرد مباشر في 275 دقيقة موزعة على 6 مباريات، والبرازيلي فابيو دي ليما لاعب الوصل، بطرد مباشر في 561 دقيقة موزعة على 7 مباريات.

10

يتصدر الأرجنتيني تيجالي مهاجم الوحدة، قائمة أفضل هدافي دوري الخليج العربي هذا الموسم، بتسجيله 10 أهداف في 9 مباريات بمتوسط 1.11 هدف في المباراة الواحدة.

يأتي علي مبخوت مهاجم الجزيرة، في المركز الثاني بتسجيله 9 أهداف في 8 مباريات، بمتوسط 1.13، والبرازيلي سواريس مهاجم الشارقة، في المركز الثالث برصيد 9 أهداف في 9 مباريات، ومنهم هدف من ركلة جزاء، وبمتوسط هدف واحد في المباراة.

يحتل المركز الرابع، الإسباني نيجريدو مهاجم النصر، بتسجيله 8 أهداف في 7 مباريات، ومنهم هدف من ركلة جزاء، بمتوسط 1.14 هدف في المباراة الواحدة.