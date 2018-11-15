ثُمن نهائي أغلى الكؤوس 7 ـــ 9 ديسمبر

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن تقام مباريات ثُمن نهائي كأس رئيس الدولة، حفظه الله، على مدار ثلاثة أيام، ، حيث يلتقي دبا والوحدة 7 ديسمبر 2018، باستاد مكتوم بن راشد ، الساعة 16:45 مساءً، فيما يواجه العين، الوصل، في ذات اليوم، الساعة 19:30 مساءً باستاد محمد بن زايد .

وتقام 8 ديسمبر أربع مباريات، تجمع الفجيرة مع عجمان الساعة 16:40 عصراً باستاد نادي الإمارات، و الظفرة مع فريق دبا الحصن الساعة 16:45 عصراً باستاد بني ياس ، وفريق الشارقة مع الجزيرة الساعة 19:30 مساءً باستاد زعبيل ، وفريق حتا مع فريق الإمارات باستاد اتحاد كلباء الساعة 19:30 مساء.

وتختتم مباريات دور الـ 16 يوم الأحد 9 ديسمبر، بإقامة مباراتين، تجمع فريق بني ياس مع فريق النصر باستاد خالد بن محمد، الساعة 16:40 عصراً، وفريق شباب الأهلي دبي مع فريق اتحاد كلباء باستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، الساعة 19:30 مساءً.