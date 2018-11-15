«بطاقة ائتمانية» ثمرة تعاون بنك رأس الخيمة وبرشلونة

المصدر: رأس الخيمة - البيان الرياضي

حققت شراكة بنك رأس الخيمة الوطني مع نادي برشلونة الإسباني هدفها في جذب كل عشاق كرة القدم في الإمارات من خلال الإعلان الأخير عن بطاقة ائتمانية ماستركارد مشتركة حصرية من الفئة البلاتينية.

ويقدم برنامج المكافآت «راك برسا ريووردز» لحاملي البطاقة الجديدة خيارات متنوعة للاسترداد مقابل منتجات تحمل علامة البرسا التجارية، كذلك تقدم «راك ريووردز» مكافآت على الرحلات الجوية والفنادق والتسوق وغيرها الكثير. كما سيحصل عشاق نادي برشلونة على فرص للسفر إلى «كامب نو» في برشلونة لمشاهدة لاعبيهم المفضلين في الملعب والاستمتاع بتجربة زيارة فريدة.

وقام بنك رأس الخيمة الوطني أيضاً بالتعاقد مع العديد من المقاهي والصالات الرياضية في الإمارات، حيث يمكن لحاملي البطاقة الجديدة مشاهدة مباريات نادي برشلونة والاستفادة من عروض «اشتري واحد واحصل على الثاني مجاناً» وخصومات تصل إلى 50% على الطعام. إضافة إلى ذلك، تأتي البطاقة الائتمانية الجديدة مزوّدة بعروض خدمات التوصيل مجاناً من وإلى المطار، وخصومات على برامج العطلات، وعروض خاصة على تدريب كرة القدم، ومجموعة واسعة من منافع التسوق والسفر التي تحملها بطاقة ماستركارد بلاتينيوم.

وعلّق فريدريك دي ميلكر، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك رأس الخيمة الوطني، قائلاً: «تهدف بطاقة «راك بنك ونادي برشلونة ماستركارد الائتمانية بلاتينيوم» المشتركة الجديدة إلى توفير فرصة الوصول إلى مكافآت فريدة وخصومات حصرية وتجارب مميزة لعشاق نادي برشلونة في الإمارات، ويمكن الحصول على البطاقة عبر الموقع الإلكتروني للبنـــك».