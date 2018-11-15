الأولمبي يجتاز الكويت في انطلاقة البطولة الدولية

المصدر: Ⅶ دبي- العوضي النمر

اجتاز المنتخب الأولمبي نظيره الكويتي بهدفين مقابل هدف في انطلاقة البطولة الدولية الودية، التي أقيمت مبارياتها مساء أمس، على ملعب ذياب عوانة في مقر اتحاد الكرة في دبي، سجل لمنتخبنا أحمد عامر بعد 5 دقائق من انطلاقة المباراة، وأضاف خلفان النوبي الهدف الثاني بعد مرور 84 من زمن المباراة، فيما سجل فواز العتيبة هدف الكويت الوحيد في الوقت المحتسب بدل الضائع من خلال ركلة جزاء.

أول احتكاك

ظهر منتخبنا بمستوى طيب بشكل عام في أول احتكاك له مع تلك المجموعة التي تضم لاعبين من منتخب الشباب والأولمبي، وإن كان في حاجة لمزيد من العمل والاحتكاك لتوفير مزيد من الانسجام قبل انطلاقة التصفيات الآسيوية من 22 وحتى 26 مارس المقبل، بالسعودية.

18 لاعباً

وأشرك المدرب نحو 18 لاعباً في المباراة، بعد أن استبدل 7 لاعبين في الشوط الثاني، بهدف تجربة أكبر عدد من اللاعبين، ووضح افتقاد الفريق الفاعلية الهجومية، وأهدر اللاعبون العديد من الفرص السهلة على مدى شوطي المباراة، إضافة إلى غياب التجانس الدفاعي في بعض فترات اللقاء.

ويلعب الأبيض الأولمبي مباراته الثانية السبت المقبل، مع أوزبكستان، فيما يلعب منتخب الكويت مع اليابان.

من جهته أشاد جمال بوهندي بمستوى المنتخب أمام الأزرق، وقال: التجربة مفيدة، وهذه المجموعة من اللاعبين تلعب للمرة الأولى معاً، باستثناء عبد الله جمعة فقط، ونحن لا نعول على النتيجة، ونسعى لمزيد من الانسجام بين العناصر.

وأضاف بوهندي، الفريق ينقصه بعض العناصر التي تلعب حالياً، ضمن صفوف المنتخب الأول مثل ماجد سرور ومحمد الشامسي وأحمد راشد وزايد العامري، ولدينا العديد من اللاعبين الجدد من منتخب الشباب مثل علي صالح وعبد الله تراوري وفوزي محمد وسالم راشد، وهؤلاء في حاجة لمزيد من العمل والاحتكاك القوي خلال الفترة المقبلة.

حرص

حرص مروان بن غليطة، رئيس اتحاد الكرة على حضور مباراة منتخبنا أمام الكويت، كما حضر اللقاء عبدالله ناصر الجنيبي نائب الرئيس وراشد الزعابي وهشام الزرعوني وحسن عبد الوهاب وإبراهيم النمر وعبيد مبارك، وجمعة العبدولي.