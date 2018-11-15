100 مشارك في ورشة عمل طب الطوارئ

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

نظم مجلس أبوظبي الرياضي على مدار 3 أيام ورشة عمل طب الطوارئ والإسعافات الأولية في الملاعب، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ضمن محاوره المتنوعة لرفد الوسط الرياضي بالممارسات المتقدمة والتجارب الثرية، وسط تفاعل أكثر من 100 مشارك. وأقيمت الورشة التي شملت محورين نظري وعملي وذلك تحت إشراف البروفيسور أفرايم كرامر المستشار الطبي للجنة الطبية بالفيفا، والمسؤول الطبي لكأس العالم روسيا 2018 والدكتورة ريمة الحوسني رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات والمحاضرة والطبيبة في الاتحادين الآسيوي والدولي (الفيفا) لكرة القدم.

استعراض المحاور

وشهد الجانب النظري الذي أقيم في قاعة المؤتمرات الصحافية بمجلس أبوظبي الرياضي استعراض عدة محاور، حيث تضمن المحور الأول كيفية التعامل مع الحالات الطارئة في الملاعب والتي تشمل، السكتة القلبية، الارتجاج الدماغي وإصابات الرأس، الرقبة، والعمود الفقري، والإنهاك والإغماء الحراري، بالإضافة إلى الحالات الطبية المختلفة كالربو، نقص السكر في الدم، آلام الصدر.

أما المحور الثاني، فشمل الاستعدادات والتحضيرات الطبية، وتجهيزات الملاعب لتنظيم الفعاليات الرياضية، من حيث توفير الطاقم الطبي وتوزيع الأدوار فيما بينهم، وطرق التواصل بين فريق العمل، والأجهزة الطبية المطلوب توفيرها، وخطة الاستجابة، مع دراسة المخاطر في حال حدوث كوارث أو تدافع جماهيري وخطة إدارة الكوارث، وتجهيزات سيارات الإسعاف. كما تضمن المحور الثالث أهمية ومحتوى حقيبة الطوارئ الطبية، وكيفية استخدام جميع الأدوات الموجودة بها، بينما تضمن المحور الرابع والأخير التدريب العملي على جميع ما تم مناقشته وعرضه خلال انعقاد ورشة العمل، والذي يشتمل على الاستجابة للسكتة القلبية والإنعاش القلبي، وطريقة التعامل مع أزمات الجهاز التنفسي.