ثلاثية لأبيض الفتيات أمام أكاديمية بيليس

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

فاز منتخبنا الوطني للفتيات (أ) فئة تحت 18 سنة على فريق أكاديمية تي إف إيه بيليس بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة القدم ليرفع رصيده إلى 6 نقاط ويصبح في الترتيب الثاني بمجموعته، كما فاز منتخبنا الوطني للفتيات (ب) على فريق أكاديمية اف سي جست بلاي بهدف نظيف ليأتي في الترتيب الثالث برصيد 6 نقاط أيضاً، في المباريات التي أقيمت في ملاعب مدينة دبي الرياضية، فيما واصل فريق «دو لاليغا للكفاءات العالية» للفتيات تحت 18 سنة مسلسل الفوز منذ انطلاق البطولة ليتغلب على فريق أكاديمية «ريجيونال سبورت» بأربعة أهداف نظيفة.

وفاز فريق أكاديمية شباب الأهلي تحت 16 سنة على أكاديمية إف سي بسبعة أهداف مقابل هدف وتصدر فريق أكاديمية سيتي إف سي منافسات فئة تحت 14 سنة فيما تصدرت فرق «دو لاليغا للكفاءات العالية» منافسات فئتي تحت 16 سنة والفتيات تحت 18 سنة في الجولة الرابعة.

ويواجه فريق أكاديمية شباب الأهلي دبي غداً أكاديمية سيتي إف سي الأحمر ويلاقي فريق أكاديمية الوصل لكرة القدم فريق أكاديمية دو لاليغا للكفاءات العالية على ملاعب مدينة دبي الرياضية.

وفاز فريق أكاديمية «المدرسة الإسبانية إنييستا» على فريق أكاديمية فوكسس في منافسات تحت 14 سنة بثلاثة أهداف مقابل هدف فيما حقق فريق أكاديمية لاليغا «إشبيلية» الفوز بثمانية أهداف نظيفة على فريق أكاديمية الموهوبين وسيواجه فريق أكاديمية الوصل فريق أكاديمية أبوظبي إيليت يوم السبت المقبل.