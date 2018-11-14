اتحاد الكرة يُوقف التعامل مع «بريزنتيشن سبورت»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

قرر اتحاد الكرة وقف التعامل مع شركة «بريزنتيشن سبورت» مستقبلاً، مبدياً استياءه الشديد من التعامل غير الاحترافي من الشركة بشأن المباراة الودية بين «الأبيض» والمنتخب المصري.

، وأكد الاتحاد في بيان «انه تلقى رسالة من الشركة، الراعي الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم أول من امس، تفيد بطلب تأجيل المباراة الدولية الودية التي كان مقرر إقامتها 20 الجاري باستاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، وتضمنت الرسالة أن قرار التأجيل جاء بناء على طلب الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأشار البيان إلى أن التأجيل جاء بعد اتفاق الطرفين على كافة الأمور المتعلقة بالمباراة، وإدراجها ضمن أجندة المباريات الدولية الودية في موقع «فيفا» والإعلان الرسمي عن إقامة المباراة من قبل الاتحاد المصري عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأبدى اتحاد الكرة استغرابه من تصريحات بعض مسؤولي المنتخب المصري لكرة القدم وتداولتها وسائل الإعلام المختلفة حول إلغاء أو تأجيل المباراة قبل مخاطبة الاتحاد الإماراتي بشكل رسمي. وأكد البيان أن اتحاد الكرة قام وبشكل فوري بعد استلام رسالة تأجيل المباراة بالبحث عن منتخب بديل سيتم الإعلان عنه لاحقاً.

وذلك انطلاقاً من حرص اتحاد الكرة على توفير احتياجات» الأبيض«من تجمعات داخلية ومعسكرات خارجية ومباريات دولية ودية ضمن استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس آسيا(الإمارات 2019)، وعدم تأثر برنامج معسكر المنتخب المقام حالياً في دبي.

من ناحية أخرى أشار الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان إلى أن أسباب تأجيل المباراة فنية بحتة مؤكدا الاحترام العميق والتقدير للاتحاد الإماراتي لكرة القدم الذي كانت لوقفاته مع المنتخبات المصرية أبلغ الأثر في نفوس الجماهير المصرية.