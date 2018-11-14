برنامج التسويق والإعلام الرياضي يستكمل فعالياته لليوم الثاني

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تواصلت أمس الثلاثاء فعاليات اليوم الثاني من محور طرق التسويق الحديثة في كرة القدم، ضمن برنامج التسويق والإعلام من شهادات لجنة دوري المحترفين للموسم الرياضي 2018- 2019.

وتم إعطاء المشاركين محاور تطبيقية، حيث قدمت كل مجموعة عرضًا يتطرق لأبرز ما تمت دراسته في اليوم الأول شملت: وضع استراتيجية للنادي، رسم الخطط القصيرة والطويلة المدى فيما يخص توطيد العلاقات مع الجماهير وبناء قاعدة جماهيرية.

وتواصلت الدورة بمحور حول الأسواق الناشئة في كرة القدم، قدم خلالها المحاضر ديفيد ثريفال سايكس دراسة عن نادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي شملت مدى انتشار اسم الفريق في عدة دول آسيوية، كما تطرق إلى إدارة العلامة التجارية الرياضية وأهمية فهم المشجعين عبر تقسيمهم إلى فئات ورسم استراتيجيات للوصول إلى كل فئة بما يتناسب معها.

واختتم اليوم الثاني بالحديث عن الاتصالات المتكاملة للتسويق، بناء استراتيجيات اتصالات تسويقية واضحة، وبناء العلاقات والقيم التجارية للاحتفاظ بالعملاء. ويختتم محور طرق التسويق الحديثة في كرة القدم اليوم الأربعاء 14 من نوفمبر الجاري.

حيث يستمر اليوم الدراسي من العاشرة حتى الخامسة مساء. ويشكل هذا المحور الجزء الأول من برنامج التسويق والإعلام، حيث سيليه محور العلاقات التجارية الفعّالة في فبراير 2019 ثم محور المسؤولية الاجتماعية للشركات واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أبريل من العام ذاته قبل أن يختتم المساق بتقديم المشاركين لمشروع التخرج في شهر مايو.