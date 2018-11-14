زوران: حققنا فوزاً مستحقاً على الفجيرة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

أكد الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني للعين، أن فريقه قدم مردوداً جيداً أمام منافسه الفجيرة في المباراة التي أقيمت بينهما، أول من أمس، في مسابقة كأس الخليج العربي.

وأظهر الفريق مهارة كبيرة مكّنته من إحراز فوز مستحق على حساب صاحب الأرض، بيد أن هناك بعض التفاصيل الصغيرة المزعجة، والتي تمثلت في إهدار الفرص السهلة أمام مرمى المنافس، والتي لو استثمرت لسجلنا عشرة أهداف على أقل تقدير، لافتاً إلى أن العين بحاجة إلى المزيد من العمل، برغم أننا ركزنا خلال الجرعات التدريبية الماضية على اللمسة الأخيرة.

وإنهاء الهجمات في المرمى بالصورة الصحيحة. ورداً على سؤال حول رأيه في استبعاد محمد عبدالرحمن من قائمة المنتخب قال: «المؤكد أن قرار اختيار القائمة ليس من اختصاصي، بيد أنني أعتقد ومن وجهة نظر شخصية أن هناك لاعبين اثنين في دوري الخليج العربي مستواهما فارق عن الجميع؛ هما محمد عبدالرحمن «عجب» وعلي مبخوت، لذلك لا أجد سبباً في عدم اختياره».

اهتمام

وحول سر اهتمام العين بمسابقة كأس الخليج العربي في الموسم الحالي على عكس المواسم الماضية، أكد المدرب الكرواتي، أن الموسم الماضي لم يكن لدينا العدد الكافي للاستحقاقات المقررة على الفريق بسبب الإصابات المتلاحقة، واقتصر تركيزنا على بطولتي الدوري والكأس.

وكنا ندفع بلاعبين صغار أعتقد أنهم اكتسبوا خبرة جيدة، وتضم القائمة حالياً لاعبين بمقدورهم المشاركة في جميع المباريات بمختلف البطولات، ونتطلع إلى تقديم أفضل أداء وتحقيق نتائج قوية، وسنرى أين سنصل في مسابقة كأس الخليج العربي.

وتعليقاً على سؤال حول إمكانية دخول جمال معروف في قائمة فريقه الأساسية، قياساً بتألقه اللافت في مواجهة الفجيرة، أشار زوران إلى أن قائمة الفريق تضم 26 لاعباً كل منهم يعتبر جزءاً مهماً في تشكيلة الفريق، ولا يوجد 11 لاعباً أساسياً، وأسعى دائماً إلى الاستفادة من كل لاعب بالقائمة خصوصاً أن التحديات التي تنتظر الفريق في الموسم الحالي كبيرة.

تقليل

في الجانب الآخر، قلل التشيكي إيفان هاشيك مدرب الفجيرة من وقع الهزيمة التي مني بها فريقه، وأشار إلى أنه لا يعتبر الفجيرة خاسراً بقدر ما كسب الفريق عدداً من العناصر الشبابية للمستقبل، وفي مقدمتهم اللاعب حمد محمد صاحب الـ19 ربيعاً.

والذي أدهشه بأدائه المميز، بالرغم من صغر سنه وقلة الخبرة الميدانية، منوهاً بأنه عمد إلى عدم المشاركة بالتشكيل الأساسي، ومنح الفرصة للاعبين الشباب والبدلاء، الذين لم يتسنَ لهم المشاركة في الاستحقاقات السابقة للتعرف إلى مستواهم الفني، خاصة أن وضعية الفجيرة هذا الموسم لا تسمح بالتنافس في أكثر من بطولة والأولوية لدينا للدوري.

وأضاف هاشيك: رغماً عن ذلك قدم الفريق أداء مميزاً، وكان نداً قوياً للمنافس العيناوي في أغلب فترات المباراة، التي تعتبر اختباراً جيداً لقدرات اللاعبين الشباب وتجربة مفيدة بكل المقاييس، مقدماً التهنئة للعين على الفوز والتأهل للمرحلة الثانية.

12

رفع العين رصيده من النقاط إلى 12 خلف النصر الذي يمتلك نفس الرصيد، في حين أصبح الفجيرة رسمياً خارج أسوار مسابقة كأس الخليج العربي، وستكون مباراته أمام الشارقة في الجولة المقبلة تحصيل حاصل.