راشد بن عمار: متفائلون بوصول «الأبيض» نهائي آسيا

المصدر: دبي - العوضي النمر

أشاد الشيخ راشد بن عمار النعيمي خلال حضوره مران منتخبنا الوطني لكرة القدم أول من أمس على ملعب ند الشبا، بالرعاية الكريمة التي توليها القيادة الرشيدة، للمنتخب والسعي إلى توفير كل سبل النجاح أمام مشاركته في نهائيات آسيا «الإمارات 2019».

وقال: مثل هذا الاهتمام يساهم في رفع معنويات اللاعبين وزيادة عطائهم، بما يدعونا للتفاؤل خلال المرحلة المقبلة، التي تتطلب مزيداً من التكاتف من مختلف شرائح المجتمع مع «الأبيض» لتحقيق الطموحات المرجوة.

وأضاف الشيخ راشد بن عمار «ثقتنا كبيرة في اللاعبين على ضوء الاستعداد الجيد والمران القوي والرغبة في تشريف الوطن خلال هذا المحفل القاري، ونتمنى لهم التوفيق ومتفائلون بوصوله إلى الدور النهائي للبطولة».

وجاء حضور الشيخ راشد بن عمار التدريبات دعماً لـ«الأبيض» استعداداً لنهائيات كأس آسيا حيث التقى مع أعضاء الجهازين الفني والإداري واللاعبين للاطمئنان على جاهزية المنتخب، مشيداً بجهدهم وحماسهم ومتمنياً لهم التوفيق ورفع علم الدولة عالياً، في البطولة الآسيوية.

وتلقى الشيخ راشد بن عمار هدية من المنتخب قدمها الكابتن إسماعيل عبارة عن قميص للمنتخب يحمل الرقم 11 وعليه اسم الشيخ راشد وموقع عليه من اللاعبين.

نسيان الإصابات

وطالب الشيخ راشد بن عمار بنسيان موضوع الإصابات التي يمر بها المنتخب حالياً، وقال: «غياب لاعبين مثل عموري وخليل وخلفان وغيرهم مؤثر ونتمنى لهم الشفاء والعودة مرة أخرى للمنتخب، ولكن ثقتنا كبيرة في باقي اللاعبين، وأنهم سيكونون عند حسن ظن الجميع».

رسالة

ووجه الشيخ راشد بن عمار رسالة للجماهير المحبة لـ«الأبيض» يطالب خلالها بضرورة دعم الفريق ومؤازرته والحرص على حضور منافسات كأس آسيا لاسيما وأن البطولة في ملعبنا ومن المهم تحقيق إنجاز للوطن.

أداء

من ناحية أخرى أكد عبيد هبيطة مدير المنتخب أن معسكر «الأبيض» الحالي يسير بشكل جيد، من ناحية التدريبات التي يؤديها اللاعبون على الوجه الأكمل، وهناك تنافس فيما بينهم على الأداء القوي من أجل إيجاد مكان ثابت في تشكيلة المدرب، وبث التزام اللاعبين بالتعليمات الإدارية روح التفاؤل بين الجميع،، كما أنه يؤكد شعور اللاعبين بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، تجاه وطنهم خلال نهائيات كأس آسيا.

تركيز

وأضاف: ما يلفت النظر هو حالة التركيز الكبيرة من جميع لاعبي الفريق، خلال التدريبات، والانصات جيداً لتعليمات الجهاز الفني، وحسن تطبيقها خلال المران، وهو أمر جيد، ويحسب للاعبين، ونؤكد دائما أن باب المنتخب لايزال مفتوحا أمام أي عنصر متميز في الدوري، خاصة وأن هناك تجمعاً قادماً في شهر ديسمبر وهو الأخير استعداداً لنهائيات آسيا.

تجربة

وعن تجربة بوليفيا المقبلة أكد هبيطة أنها من ضمن التجارب التي يخوضها الفريق، من أجل تجهيز اللاعبين فنياً للبطولة القارية، وقال: نعلم أن بوليفيا من المنتخبات الجيدة، والمباراة تجربة قوية نطمأن من خلالها على جاهزية اللاعبين وحسن تطبيقهم لخطة المدرب الإيطالي زاكيروني، ونأمل أن تحقق الاستفادة المرجوة.

تخفيف الضغوط

وعن تأثير حالات الغياب بصفوف الفريق بسبب تعدد الإصابات والضغوط التي يتعرض لها اللاعبون كلما اقترب موعد انطلاقة البطولة، قال: أي منتخب يتعرض لهذا العدد الكبير من الإصابات سوف يتأثر وخاصة أن المصابين من العناصر المؤثرة، ولكن ثقتنا كبيرة في باقي اللاعبين لتعويض هذا النقص من خلال الأداء القوي والحماسة خلال اللعب.

كما أن الضغوط طبيعية في عالم الكرة وأي بطولة حتى لو كانت مصغرة لا تخلو من الضغوط، ولذلك نقوم كجهاز فني وإداري بتهيئة اللاعبين للبطولة الآسيوية من خلال جرعات معنوية ومحاضرات متعددة تساهم في تقليل تلك الضغوط على قدر المستطاع، والأهم هو كيفية تعامل اللاعب مع تلك الضغوط بما ينصب في صالح الفريق سعياً لتحقيق نتائج إيجابية.

تكاتف

وناشد عبيد هبيطة الجميع بالتكاتف خلف «الأبيض» خلال المرحلة المتبقية على انطلاقة البطولة ودعم اللاعبين معنوياً من أجل زيادة حماسهم لتقديم أفضل ما لديهم خلال الفترة المقبلة، وقال: تواجد عدد من القيادات الرياضية والنجوم السابقين في مران المنتخب يساهم في رفع المعنويات وتشجيع اللاعبين.

لمسات

يضع الإيطالي زاكيروني مدرب المنتخب اللمسات الأخيرة على استعدادات «الأبيض» لملاقاة بوليفيا ودياً يوم الجمعة المقبل على ملعب شباب الأهلي «الممزر»، ويسعى للاطمئنان على جاهزية اللاعبين خلال مران اليوم تمهيداً لاختيار تشكيلة المباراة.