«السماوي» يقترب من دور الثمانية للكأس بنقطة «العنابي»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

تعادل بني ياس وضيفه الوحدة سلبياً في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس في إطار مباريات المجموعة الأولى من كأس الخليج العربي لكرة القدم، وشهدت المباراة إهدار العديد من الفرص من الفريقين وتفوق «السماوي» في الشوط الثاني وحاول جاهداً الوصول لشباك ضيفه الذي نجح في الصمود والمحافظة على نظافة شباكه حتى الآن في البطولة بعد أداء 5 مباريات.

وعزز «العنابي» صدارته للمجموعة رافعاً رصيده إلى 13 نقطة من 5 مباريات، وكان الفريق حسم تأهله إلى دور الثمانية قبل اللقاء.

ووصل «السماوي» إلى 8 نقاط من 4 مباريات محتلاً المركز الثاني بالمجموعة ومقترباً من التأهل لدور الثمانية ويتبقى له مباراتان أمام شباب الأهلي والوصل.

وفاز دبا الفجيرة على شباب الأهلي 1 - 0، بالمجموعة نفسها ووصل إلى النقطة السادسة، متساوياً مع شباب الأهلي، ويتمسك الفريقان بفرصة التأهل إلى دور الثمانية. سجل الهدف المغربي يحيى جبران من ركلة جزاء «ق 49». وفي المجموعة الثانية اقترب الظفرة من التأهل بفوزه على الشارقة 1- 0، سجل الهدف البرازيلي ديجو «ق 33»، ورفع الظفرة رصيده إلى 7 نقاط، ويبقى الشارقة بلا نقاط في المركز الأخير.