دبا يعبر شباب الأهلي ويبقي على حظوظ التأهل

المصدر: الفجيرة: محمد فضل

أبقى دبا الفجيرة على حظوظه في التأهل لربع نهائي كأس الخليج العربي، وذلك بعد فوزه الصعب على ضيفه شباب الأهلي بهدف وحيد حمل توقيع اللاعب المغربي يحيى جبران «ق 49» من ركلة جزاء ليصل دبا برصيده إلى 6 نقاط، وهو الرصيد نفسه لشباب الأهلي، ويعتبر هذا الفوز الثاني للنواخذة في المسابقة، والأول للمدرب السوري محمد قويض مع فريقه الجديد، وبلغ عدد الحضور الجماهيري 387.

شوط سلبي

منذ ضربة البداية ضغط شباب الأهلي بغية تسجيل هدف مبكر يربك به حسابات الفريق المضيف، ويساعد اللاعبين على خوض المباراة بأريحية، لكن معظم الهجمات وجدت دفاعاً منظماً وحارس مرمى متيقظاً لكل شاردة من قبل مهاجمي النواخذة.

ويحاول محترف شباب الأهلي لوفانور فتح ثغرات وسط الدفاع دون جدوى، وبحلول الدقيقة 12 كسب الضيوف ضربة ثابتة نفذها مارو البرتو دون أن تحدث تغييراً على مستوى النتيجة، وفرصة أخرى وجدها لوفانور تصدى لها حارس النواخذة عبد الله سلطان بنجاح، وواصل لاعبو الأهلي مسلسل إهدار الفرص.

، ويجد اللاعب عبد الله حسن ضربة ثابتة خارج الخشبات الثلاث ق 20، ويأتي الرد الأول على تحركات الضيوف عبر الضربة الثابتة التي نفذها العائد من الإصابة ياسر الجنيبي تمكّن حارس شباب الأهلي حسن حمزة من إبطال مفعولها ق 26، وانحصر اللاعب مع نهاية هذا الشوط وسط الملعب مع اعتماد كل فريق على المرتدات التي لم تشكل خطورة على مرمى الفريقين لينتهي الشوط الأول على نتيجة البياض دون أهداف.

هدف جبران

ومع بداية شوط المدربين ومن هجمة مرتدة «ق 48» توغل المغربي يحيى جبران داخل منطقة الجزاء ليعترض طريقه عبد الله النقبي لم يتردد حكم المباراة فهد الكسار في احتساب ركلة جزاء للنواخذة نفذها نفس اللاعب جبران، والذي تمكن من التوقيع على هدف فريقه الأول في الدقيقة 49.

وحاول الاختصاصي ياسر الجنيبي أن يزيد غلة فريقه من الأهداف، بعد أن سدد الكرة الثابتة التي شكلت خطورة بالغة على جبهة شباب الأهلي لترتطم الكرة بحارس المرمى وتتحول لركنية «ق 58»، بعدها قام شباب الأهلي بعدة طلعات من الناحية اليسرى لملعب دبا بغية إعادة المباراة إلى نتيجة التعادل، لكن صحوة دفاع النواخذة استمرت حتى الدقيقة 75.

وعاند الحظ لوفانور الذي وجد نفسه في وضعية مريحة وداخل منطقة الجزاء ليقوم بتسديد الكرة في سقف المرمى، لكن حارس دبا كان يقظاً ونجح في تحويل الكرة بأطراف أصابعه إلى ركنية نفذت بسرعة ليبعدها الدفاع هذه المرة، وتسقط أمام البديل عبد الله جشك لتجد أحضان الحارس المتألق سلطان الذي حافظ على نظافة شباكه ق 80، وأضاع اللاعب البديل سعيد أحمد فرصة محققة للتعادل.

حصار

في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني ضرب شباب الأهلي حصاراً محكماً، وتطايرت الفرص تباعاً بسبب التسرع وقلة التركيز أمام المرمى حتى أعلن الحكم نهاية اللقاء بفوز النواخذة بهدف.