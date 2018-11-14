«الأولمبي» والكويت في افتتاح البطولة الدولية اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنطلق مساء اليوم بملعب ذياب عوانة بدبي، منافسات البطولة الدولية الودية الرباعية، التي ينظمها اتحاد الكرة، بالتعاون مع شركة إياست سبورتس، بمشاركة منتخبنا الأولمبي ومنتخبات الكويت وأوزبكستان واليابان.

ضمن تحضيرات منتخبنا الأولمبي للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020»، ويلتقي في الرابعة إلا ربعاً عصر اليوم، منتخبنا الأولمبي مع الكويت، وتجمع المباراة الثانية المنتخبين الأوزبكي والياباني في السادسة والنصف مساءً. وأنهى منتخبنا تحضيراته بحصة تدريبية على ملعب ذياب عوانة، تحت قيادة المدير الفني ماسيج سكورزا.

وتستكمل مباريات البطولة السبت المقبل، ويلعب الأولمبي مع أوزبكستان والكويت مع اليابان، فيما تختتم المباريات 20 الجاري، ويلعب منتخبنا مع اليابان، والكويت مع أوزبكستان، وتقوم قناة دبي الرياضية، الراعي الرسمي لاتحاد الكرة، بنقل المباريات على الهواء مباشرة.

وأكد بوجمال بوهندي مدير منتخبنا، أن البطولة تُمثل أهمية كبرى بالنسبة للجهاز الفني للمنتخب، الذي يسعى لتجربة أغلب العناصر التي تم ضمها للمنتخب، للوقوف على مستواهم وجاهزيتهم الفنية والبدنية، وذلك من خلال المباريات الثلاث التي سيخوضها المنتخب في البطولة.

وأشاد بوهندي بالعناصر المنضمة حديثاً لقائمة المنتخب الأولمبي، خاصة التي كانت حاضرة مع منتخب الشباب في نهائيات كأس آسيا الأخيرة بجاكرتا، مشيراً إلى أن وجودهم يعتبر إضافة قوية للمنتخب، وتعويض بعض الغيابات لأسباب مختلفة، منها الإصابات، ووجود بعض اللاعبين الأساسيين في قائمة المنتخب الأول، مثل الحارس محمد الشامسي والمهاجم زايد العامري وغيرهم.

إعداد

واعتبر مدير المنتخب، أن البطولة خير إعداد للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات آسيا تحت 23 سنة، المؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية، ويسعى المنتخب الأولمبي للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية، من أجل المنافسة على إحدى بطاقات التأهل للنهائيات.

الاجتماع الفني

عقد صباح أمس، بمقر الاتحاد بدبي، الاجتماع الفني للبطولة، بحضور مسؤولي اتحاد الكرة والشركة المنظمة، ومترف الشامسي مشرف المنتخب.

وجمال بوهندي مدير المنتخب، وحسان فهد من إدارة المنتخبات، وتناول الاجتماع، الجوانب المتعلقة بالبطولة، ومواعيد المباريات، وألوان قمصان المنتخبات ، بالإضافة إلى اعتماد لائحة البطولة، التي تقام بنظام الدوري من دور واحد، بحيث يتم اللجوء لفارق النقاط ثم فارق الأهداف لحسم المنتخب الفائز بكأس البطولة.