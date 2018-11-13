62 مليون يورو تعرقل صفقة روبيرو والعين

المصدر: العين - طلحة عبدالله

يبدو أن أزمة تلوح في الأفق ربما حرمت نادي العين من خدمات اللاعب الجديد البرتغالي روبين روبيرو«31 عاماً»، الذي يعتزم النادي قيده رسمياً في كشوفاته قادماً من نادي سبورتنغ لشبونة ليكون أحد الأجانب الستة ضمن تشكيلة العين لمونديال العالم الذي تستضيفه الدولة الشهر المقبل.

حيث نشرت صحيفة برتغالية خبراً أكدت فيه أن النادي البرتغالي رفع شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم، طالب فيها اللاعب ونادي العين بدفع نحو 62 مليون يورو تعويضاً لفسخ اللاعب عقده مع النادي دون موافقة الأخير.

بيد أن نادي العين لم يقم حتى الآن بقيد اللاعب رسمياً في كشوفاته في انتظار اكتمال الأوراق الخاصة به، وتؤكد مصادر البيان الرياضي، أن نادي العين ربما استعان بلاعب بديل خلال الفترة القريبة المقبلة في حال وصلت الأمور مع اللاعب إلى طريق مسدود.