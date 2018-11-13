«العميد» و«الزعيم» إلى دور الثمانية للكأس

المصدر: متابعة - ياسر قاسم، محمد فضل، محمد محسن

تأهل فريقا النصر والعين إلى دور الثمانية لكأس الخليج العربي لكرة القدم عن المجموعة الثانية، وحقق «العميد» العلامة الكاملة 12 من 12، بفوزه على الجزيرة أمس 2 - 1 باستاد محمد بن زايد، سجل الهدفين مسعود سليمان وماركوس غابرييل في الدقيقتين 23 و48 وأحرز ليوناردو، هدف الجزيرة من ركلة جزاء في الدقيقة 60،وتصدر النصر المجموعة، بفارق المواجهات المباشرة مع العين.

حجز العين بطاقة التأهل بوصوله إلى النقطة 12 بفوزه على الفجيرة بملعبه 3 - 1، جاءت ثلاثية «الزعيم» كل من كايو هدفين أحدهما من ركلة جزاء، وجمال معروف ، وأحرز للفجيرة احمد موسى.

وفي المجموعة الأولى حقق الوصل فوزاً مثيراً على عجمان بهدف فابيو ليما في الدقيقة 82 باستاد راشد بن سعيد، واحتج لاعبو عجمان على الهدف بسبب إصرار لاعبي الوصل على عدم إخراج الكرة التي جاء منها الهدف لعلاج زميلهم محمد صالح، وشهدت الدقائق الأخيرة أداءً عنيفاً نتجت عنه مخالفات خطرة بين اللاعبين.

وشهدت المباراة احتجاج لاعبي عجمان على الحكم في الشوط الأول مطالبين بركلة جزاء لإبعاد مدافع الوصل سيف مطر الكرة بيده.

ويلتقي اليوم بني ياس مع الوحدة، ودبا مع شباب الأهلي، في المجموعة الأولى، والظفرة مع الشارقة في الثانية.