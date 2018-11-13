كايو.. القائد المرعب

المصدر: دبي- عز الدين جاد الله

عاش الأرجنتيني كايو كانيدو لاعب الوصل أحلى اللحظات في الموسم الحالي عندما استعاد حسه التهديفي بثلاثية في مرمى الفجيرة في الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي.

والتي انتهت لصالح الوصل 6-3، حيث سجل كايو «هاتريك» وكذلك مواطنه ليما، واحتفل كايو بأهدافه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقال على حسابه على «إنستغرام»: «يتمتع القائد الحقيقي بالثقة في الوقوف بمفرده، والشجاعة لاتخاذ قرارات صعبة، والتعاطف للاستماع إلى احتياجات الآخرين، كقائد حقيقي».

ولاقت عبارات كايو تفاعلاً من محبي الذهب ووصف البعض كايو بـ «القائد الحقيقي» في ملعب الوصل، بينما علق البعض قائلاً: كايو مرعب الحراس. وقال آخر: نحن نثق بك يا كابتن، وكتب ثالث: أنت الأفضل.

وأبدى كايو سعادته بتفاعل عدد من المشجعين مؤكداً أنه يتمنى أن يسجل أهدافاً أخرى تضع فريق الذهب في قائمة الأبطال.