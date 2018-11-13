بدء العد التنازلي لانطلاق مونديال «الإمارات 2018»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

بدأ العد التنازلي لانطلاق بطولة كأس العالم للأندية «الإمارات 2018» مع تبقي شهر واحد على افتتاح الحدث العالمي، حيث سيكون جمهور وعشاق كرة القدم في شتّى أنحاء العالم على موعدٍ مميز مع البطولة، التي ستقام منافساتها في أبوظبي والعين

ويكتمل عقد الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية يوم 25 الجاري بعد التعرف إلى هوية بطل أمريكا الجنوبية «كونميبول» ما بين بوكا جونيورز الأرجنتيني أو مواطنه ريفير بليت، لينضم الفائز إلى كلٍ من ريال مدريد الإسباني وجوادالاخارا المكسيكي وويلينجتون النيوزيلندي والترجي التونسي وكاشيما أنتلرز الياباني والعين الإماراتي، وهو ما يعني مشاركة تشكيلةٍ من أقوى الفرق المنافسة على مستوى بطولات كأس العالم للأندية.

وتنطلق البطولة 12 ديسمبر المقبل بمواجهة تجمع فريقي العين الإماراتي وويلينجتون النيوزلندي بطل أوقيانوسيا، باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين، فيما يستضيف الملعب نفسه مباراتي الدور ربع النهائي يوم 15 ديسمبر ضمن لقاءين متتاليين، ويستضيف استاد مدينة زايد الرياضية المباراة الثانية ضمن الدور نصف النهائي يوم 19 ديسمبر، وتقام المباراة النهائية 22 ديسمبر.

تتبع المباراة 7 لقاءات مثيرة أخرى يشارك فيها نخبة من الأندية حاملة ألقاب البطولات الكرويّة القاريّة في كلٍ من أوروبا «بطولة دوري أبطال أوروبا»، وأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «بطل دوري أبطال الكونكاكاف»

وأفريقيا «بطل دوري أبطال أفريقيا»، وآسيا «بطل دوري أبطال آسيا»، وأوقيانوسيا «بطل دوري أبطال أوقيانوسيا»، وأمريكا الجنوبية «بطل كأس كونميبول ليبرتادوريس»، إضافة إلى فريق العين المُضيف. وسيتوّج الفريق الفائز عقب المباراة النهائية التي ستُقام يوم 22 ديسمبر في «استاد مدينة زايد الرياضية».

جماهيرية

وأكد عارف حمد العواني، مدير بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2018: الأنظار تتجه نحو الإمارات مع تبقي أقل من 30 يوماً على انطلاق البطولة التي تحظى بجماهيرية واسعة لممثلي أبطال قارات العالم، كما يكتسب الحدث زخماً كبيراً، وخصوصاً مع تأهل ستة من أصل 7 أندية إلى البطولة

ونترقب الإعلان عن آخر الفرق المتأهلة بطل أمريكا الجنوبية، ونحن على ثقة بأن الجمهور سيكون على موعد مع مباريات قوية من نخبة الأندية الكروية في العالم.

وأضاف: نرحب في الإمارات بعودة كوكبة من الفرق ونجوم الكرة العالمية إلى أبوظبي والعين مجدداً، كما تمثل البطولة محطة مهمة لعكس حفاوة أهل الإمارات بضيوفهم ليتعرفوا أكثر على ثقافة وعادات وتقاليد مجتمعنا ، ونهج التسامح والمحبة والسلام الذي تنتهجه الدولة في مسيرتها الريادية.

وبعد النجاح في تنظيم مونديال الأندية في أعوام 2009، و2010، و2017، تنفرد الإمارات مجدداً، وللمرة الرابعة، باستضافة منافسات «كأس العالم للأندية »، التي تمثل قمةً عالمية للأندية وتشهد البطولة إقامة 8 مباريات، في استاد مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، الذي يستوعب 43 ألف مشجع، واستاد هزاع بن زايد، الذي يسع 25 ألف مشجع.