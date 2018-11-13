«الأبيض» يرفع درجة الاستعداد لـ«ودية بوليفيا»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

رفع منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم درجات الاستعداد لمواجهته الدولية الودية أمام نظيره منتخب بوليفيا الجمعة المقبل، ضمن تجمعه الحالي في دبي استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا «الإمارات 2019».

وعاد الأبيض إلى أداء تدريباته المسائية أمس بعد اكتفاء الجهاز الفني بقيادة الإيطالي ألبيرتو زاكيروني بمران صباحي أول من أمس، تخلله اختبارات لياقة بدنية للوقوف على الجاهزية البدنية للاعبين.

وحرص الشيخ راشد بن عمار النعيمي، على حضور مران «الأبيض» مساء أمس من أجل دعم الفريق ورفع معنويات لاعبيه قبل انطلاقة منافسات كأس آسيا «الإمارات 2019»، وقام بمصافحة اللاعبين والتقاط صورة تذكارية معهم، وتم إهداء قميص المنتخب موقع عليه من اللاعبين إلى الشيخ راشد بن عمار النعيمي.

حضر المران أمس المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، وعبدالله ناصر الجنبيبي نائب رئيس الاتحاد وهشام الزرعوني عضو مجلس الإدارة ومحمد بن هزام الأمين العام وحسن سهيل عضو لجنة المنتخبات والدكتور عبدالله مسفر وخالد إسماعيل وسبيت خاطر.

ويحظى المنتخب بمساندة إدارية كبيرة من مسؤولي اتحاد الكرة في التدريبات اليومية في معسكر دبي، وحرص هشام الزرعوني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة على حضور تدريبات أول من أمس إلى جانب إبراهيم النمر، الأمين العام المساعد للشؤون الفنية بالاتحاد والدكتور حسن سهيل، عضو لجنة المنتخبات الوطنية وعبيد مبارك الشامسي، المدير الفني للاتحاد.

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يشارك في تدريبات المنتخب 26 لاعباً هم: خالد عيسى، بندر الأحبابي، عامر عبدالرحمن، أحمد برمان «العين» فارس جمعة، علي مبخوت، أحمد ربيع، زايد العامري «الجزيرة» إسماعيل مطر، محمد حسن الشامسي، أحمد راشد «الوحدة» وليد عباس، ماجد حسن، إسماعيل الحمادي، محمد مرزوق «شباب الأهلي دبي» محمود خميس، خليفة مبارك غانم، طارق أحمد، أحمد الياسي، محمد العكبري «النصر» خميس إسماعيل، علي سالمين «الوصل» الحسن صالح، ماجد سرور، سيف راشد «الشارقة» فهد الظنحاني «بني ياس».

وكان الرباعي إسماعيل أحمد وخلفان مبارك وريان يسلم وسعيد جاسم غادروا المعسكر بداعي الإصابات، التي لحقت بهم خلال مشاركاتهم مع أنديتهم تحديداً قبل بدء تجمع المنتخب الوطني الثلاثاء الماضي، حيث أثبتت الفحوصات الطبية التي أجريت لهم تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب حاجتهم للعلاج والراحة، وهو الأمر الذي دعا الجهاز الفني للأبيض بالسماح لهم بمغادرة المعسكر لاستكمال برنامجهم العلاجي مع أنديتهم.

اجتماع تنسيقي

عقد اتحاد الكرة أمس بمقره بالخوانيج اجتماعاً تنسيقياً لمديري الإدارات والأقسام وممثلي الجهات المعنية، لمناقشة كل الجوانب المتعلقة بمباراة المنتخب وبوليفيا وسبل تقديم الدعم المعنوي للمنتخب وحث الجماهير على مؤازرة اللاعبين خلال المباراة من خلال التنسيق مع روابط مشجعي الأندية.

البحث عن بديل لـ «ودية مصر»

بدأت لجنة المنتخبات باتحاد الكرة اتصالاتها مع عدد من المنتخبات، من أجل توفير مباراة بديلة عن لقاء «الأبيض» ومنتخب مصر الذي كان مقرراً إقامته في العاصمة أبوظبي 20 الجاري.

وكان اتحاد الكرة المصري اعتذر رسمياً بعد اجتماع مطول للاتحاد، أمس، عن عدم تمكّن منتخب مصر من لعب المباراة؛ بسبب ظروف عديدة.

عبد الرحمن محمد: ثقتنا كبيرة باللاعبين

أكد عبدالرحمن محمد قائد منتخبنا الوطني السابق وأحد نجوم الأبيض في مونديال إيطاليا 90، أن الجميع مُطالب بمساندة المنتخب في هذه الفترة الحساسة التي تسبق نهائيات كأس آسيا، وذلك من خلال بث روح الحماس لدى اللاعبين وتحفيزهم بشكل دائم ومستمر، ومساندة الجهاز الفني والإداري للمنتخب في أداء مهامهم على أكمل وجه، جاء ذلك خلال حضوره تدريبات المنتخب، أول من أمس.

وقال: «المنتخب يضم مجموعة متميزة من اللاعبين الذين ظهروا بمستوى فني متميز في مباريات دوري الخليج العربي، وثقتنا بهم كبيرة في تحقيق النتائج التي تنتظرها الجماهير الإماراتية».

مشيراً إلى أنه ورغم غياب بعض العناصر المؤثرة عن صفوف المنتخب خلال هذه الفترة من التحضيرات مثل عمر عبدالرحمن وأحمد خليل وإسماعيل أحمد وعلي خصيف، إلا أن العناصر الشابة المنضمة حديثاً للمنتخب قادرة على تعويض الغيابات، وذلك على حسب الخطة التي سيلعب بها المدرب.

وأشاد عبدالرحمن محمد بالأجواء الإيجابية داخل المنتخب وبجدية اللاعبين وحماسهم في أداء التدريبات، وهو الأمر الذي يدعو إلى التفاؤل. دبي - البيان الرياضي