الوصل بطلاً لكأس الراحل «أبو شنب»

المصدر: الفجيرة: محمد فضل

برعاية وتوجيهات الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي نظم النادي، أول من أمس، مهرجاناً رياضياً اشتمل على دورة رباعية لمدارس الكرة 2008- 2010 أقيمت بملاعب النادي.

وذلك تخليداً لذكرى قطب النادي والمشجع المعروف الراحل هيكل إسماعيل «أبو شنب»، وجاء المهرجان ضمن مبادرة اجتماعية ورياضية هادفة لـ «الذئاب» بمشاركة أربعة فرق من مدارس الكرة ضمت أندية الوصل ودبا الفجيرة واتحاد كلباء والفجيرة، ونال أشبال الوصل كأس الدورة، وجاء ثانياً فريق كلباء ثم دبا ثالثاً وحل الفجيرة في المركز الرابع.

وشهدت المباريات حضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة ومجموعة من أقطاب نادي الفجيرة والأندية المشاركة، يتقدمهم ناصر اليماحي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة، والذي تحدث عن مسيرة أبو شنب في نادي الفجيرة معدداً مراحل حياة الفقيد الرياضية منذ أن كان لاعباً في الفريق الأول ومن ثم قيادته لتشجيع المنتخب الوطني ونادي الفجيرة.

والمعروف عن أبو شنب أنه كان حريصاً على حضور كل مباريات المنتخب الوطني داخل الدولة وخارجها، بالإضافة إلى عشقه لفريق الفجيرة والذي كان من المشجعين الأساسيين له. وأشار اليماحي إلى أن المهرجان يأتي إحياءً لذكرى المشجع أبو شنب، وللتأكيد أن نادي الفجيرة سبّاق في تنظيم مثل هذه الفعاليات الاجتماعية والإنسانية للذين بذلوا جهوداً كبيرة في النشاط الرياضي والثقافي منذ تأسيسه،.

بالإضافة إلى أهمية هذا المهرجان في خلق علاقات بين اللاعبين، وغرس روح التنافس الشريف بينهم، كما يعتبر فرصة لاكتشاف مواهب جديدة ،وقدم اليماحي شكره لكل الأندية المشاركة في المهرجان، مشيداً بالتجاوب الكبير الذي وجده منها.