ريجيكامب: لن أرحل عن الوحدة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - محمد صادق

نفى الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة رغبته في الرحيل عن «العنابي».

مؤكداً استمراره وسعادته بتواجده مع الفريق للموسم الثاني على التوالي، وقال تعليقاً على ما أبرزته وسائل إعلام رومانية مؤخراً عن وجود رغبة لدى المدرب في ترك الفريق:

«لا أعلم شيئاً عن هذا الأمر، ولم يحدث أن تحدثت مع أحد أو أي وسيلة إعلامية رومانية وقلت مثل هذا الكلام، أنا سعيد بوجودي مع الوحدة ومستمر في قيادة الفريق ولم أطلب أو أبدي رغبتي في الرحيل على الإطلاق، أعتقد أن ذلك الأمر مثل «السموم» التي تأتي من البعض.

وما يتردد غير حقيقي بالمرة». وأكد ريجيكامب أن اجتماعه وإدارة النادي مع الجماهير كان إيجابياً، وهم لهم الحق في انتقاد الفريق بعد أن أضعنا الفوز في 3 مباريات، وفخور بجمهور الوحدة ووقوفه بجانبنا، وآمل أن يواصلوا مساندة الفريق واللاعبين في مبارياتنا المقبلة، وبالأخص مباراة الجزيرة، مشيراً إلى أنه يركز على إنهاء الدور الأول، وبعدها سيتم تقييم شامل لمعرفة احتياجات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.