عبدالعزيز النعيمي: هدفنا استعادة أمجاد خورفكان

المصدر: خورفكان - محمد فضل

عبر عبدالعزيز النعيمي رئيس مجلس إدارة خورفكان عن الثقة الكبيرة في قدرة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم أجانب ومواطنين وفي المدرب العراقي عبد الوهاب عبد القادر والجهاز الفني وقدرتهم على استعادة تاريخ وأمجاد النادي السابقة، والحصول على بطاقة التأهل لدوري الخليج العربي في ختام موسم دوري الأولى، وأشارإلى ان «الصعود للعب مع الكبار» هو شعار الفريق.

وأشاد عبدالعزيز النعيمي بقائمة الفريق التي تضم أميز اللاعبين على مستوى الدرجة الأولى بعد إبرام النادي للعديد من التعاقدات الجيدة مشيراً إلى التعاقد مع سيف محمد القادم من الشارقة وسعيد النقبي القادم من دبا الفجيرة للاستفادة من خبراتهما، بجانب التعاقد مع خالد لشكري لاعب النصر كما تم ضم السوداني باقر أحمد، والعماني عادل العلوي من مواليد الدولة.