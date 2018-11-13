دبا وشباب الأهلي.. الإبقاء على الحظوظ

المصدر: الفجيرة: محمد فضل دبي- إيهاب زهدي

يسعى دبا الفجيرة وشباب الأهلي للإبقاء على حظوظهما في التأهل للمرحلة الثانية من مسابقة كأس الخليج العربي وذلك عندما يستقبل الأول ضيفه شباب الأهلي في الساعة الخامسة إلا ربعاً من مساء اليوم بملعب الفجيرة،.

ويطمح لاعبو دبا لتأكيد مرحلة التطور في المستوى الفني والاستفادة من مباريات هذه البطولة كأس الخليج العربي لبلوغ درجة الجاهزية القوية، ولذا يتوقع أن تكون مواجهة اليوم مفتوحة لكل الاحتمالات للخروج بالنتيجة الإيجابية للاعبي النواخذة تعزز من حظوظهم وتبقي على آمالهم قائمة في التأهل للمرحلة المقبلة بشرط تحقيق الفوز اليوم وخلال مباراة الوصل في الجولة الأخيرة يوم الاثنين المقبل.

ومن ثم النظر لباقي المباريات التي تلعب لتحديد الفرق الأربعة المتأهلة عن المجموعة الأولى، ومعروف أن دبا يمتلك ثلاث نقاط من ثلاث مباريات وسيفتقد الفريق اليوم الثنائي الأجنبي الأردني ياسين البخيت والكيني جمعة مسعود لانضمامهما لمنتخبات بلادهما إلى جانب اللاعب عادل سبيل الذي انخرط في تدريبات منتخبنا الأولمبي.

وقال السوري محمد قويض مدرب دبا الفجيرة إن مباريات كأس الخليج العربي فرصة لمشاركة اللاعبين الذين لم تتح لهم فرصة الظهور في المباريات الماضية بالدوري.

الأمر الذي يؤدي إلى اختبار جاهزيتهم وخصوصاً أمام فريق كبير مثل شباب الأهلي لديه العناصر الممتازة من اللاعبين المواطنين والأجانب لدرجة أن هذا الفريق لا فرق لديه بين الأساسيين والبدلاء بوجود مجموعة كبيرة من اللاعبين الذين يمثلون 3 فرق على أقل تقدير بالكفاءة الجيدة.

هدف واحد

من ناحيته أكد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، مدرب شباب الأهلي، أن فريقه يبحث عن الفوز، عندما يلتقي مستضيفه دبا الفجيرة، من أجل التأهل إلى دور الثمانية لكأس المحترفين، وقال: «مع توقف دوري الخليج العربي، ينصب تركيزنا في المرحلة الحالية على مباريات كأس الخليج العربي، التي تجد منا كل الاهتمام.

وستكون المباراة فرصة لإشراك عدد من اللاعبين، الذين لم يجدوا فرصتهم في الدوري، كما ستتم إراحة بعض اللاعبين».

أضاف أروابارينا: «دبا الفجيرة، يعد من الفرق التي تمتلك خطورة كبيرة، وخاصة عندما يؤدي المباريات على ملعبه، وقام مؤخراً بتغيير مدربه، وشاهدناه خلال هذا الموسم يسبب الكثير من المشاكل لفرق كبيرة وقوية».

أما عن حالة اللاعبين فيكيو وأحمد خليل، فقال المدرب: «فيكيو يسترد عافيته، ويتقدم بشكل طبيعي في العلاج، ولكنه يحتاج بعض الوقت، بينما لست واثقاً بنوعية إصابة خليل، ولا أستطيع تحديد متى موعد عودته إلى اللعب».