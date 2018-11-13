«الأولمبي» يضم حارب محمد والعطاس خارج التشكيل

المصدر: Ⅶ دبي- العوضي النمر

اكتملت استعدادات اتحاد الكرة لانطلاقة البطولة الودية الدولية، التي يشارك فيها الأبيض الأولمبي إلى جانب منتخبات الكويت وأوزباكستان واليابان، وتنطلق المنافسات غداً بلقاء منتخبنا مع الكويت وأوزباكستان مع اليابان،بملعب ذياب عوانة، ويلعب منتحبنا مع أوزباكستان 17 الجاري، ومع اليابان 20 الجاري، .

واستدعى الجهاز الفني للمنتخب بقيادة البولندي ماسيج سكورزا، لاعب الشارقة حارب محمد للانضمام إلى معسكر المنتخب، بعد استبعاد محمد العطاس بسبب الإصابة، فيما خضع لاعب النصر جاسم يعقوب للعلاج مع ناديه النصر، ويعود اليوم لمعسكر المنتخب من أجل توقيع الكشف الطبي عليه من قبل طبيب المنتخب لإقرار ضمه للمنتخب من عدمه.

وتهدف البطولة الدولية لتوفير احتكاك قوي لمنتخبنا في إطار إعداده للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020».

جاهزية

ويختتم منتخبنا الأولمبي تدريباته اليوم تحت إشراف ماسيج سكورزا، الذي يسعى إلى الإطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين المنضمين من أجل اختيار التشكيلة المناسبة التي سيخوض بها أولى منافسات البطولة الدولة غداً،.

ومن المتوقع أن يدفع المدرب بعدد من العناصر الشابة الموهوبة التي تقرر ضمها من منتخب الشباب إلى جانب لاعبي الأولمبي الذين سبق لهم المشاركة في بطولة «الآسياد» ممن ينطبق عليهم شروط السن، وسيقوم المدرب بمنح الفرصة لجميع اللاعبين المشاركين في المعسكر الحالي من أجل الوقوف على مستواهم وتقييم أدائهم بشكل جيد.

قرعة

يذكر أن قرعة تصفيات بطولة آسيا تحت 23 سنة المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 أسفرت عن وقوع منتخبنا في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات السعودية ولبنان والمالديف.

قضية بن هندي

من ناحية أخرى وخلال حضور «البيان الرياضي» مران المنتخب الأولمبي أول من أمس لوحظ عدم وجود مدير المنتخب جمال بوهندي وبالسؤال عنه تبين انه في خورفكان حيث يعمل هناك، ولا يأتي إلا في عطلة نهاية الأسبوع نظراً لعدم تفرغه من جهة عمله خلال معسكرات المنتخب، مما يطرح العديد من علامات الاستفهام، خاصة وان هذا الموقف تكرر أكثر من مرة.

ويبقى السؤال المهم لماذا لا يتم تفريغ كوادرنا الإدارية التي تتولى مهمة وطنية، من أجل القيام بمهامها على الوجه الأكمل، ولماذا التشتيت وتقليل تركيزهم في مهام عمل كوادر متميزة في عملها.

موهبتان مصريتان

يتدرب مع منتخبنا الأولمبي لاعبان مصريان يتمتعان بالموهبة، الأول عبد الله رمضان لاعب الجزيرة، والثاني يحيى نادر لاعب العين وكلاهما ممن تنطبق عليهم شروط الانضمام للأندية وفق مرسوم الاستعانة بالمواهب من أبناء المقيمين، ومنحهما المدرب فرصة المشاركة مع المنتخب من أجل الوقوف على مستواهما لعلهما يفيدان المنتخب مستقبلاً وبعد الانتهاء من دراسة موقفهما القانوني.