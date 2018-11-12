ملاعب دبي والشارقة جاهزة لكأس آسيا 2019

المصدر: البيان الالكتروني

اطلع وفد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على تحضيرات واستعدادات مجموعة دبي من خلال زيارته الميدانية لاستاد راشد بنادي شباب الأهلي دبي، واستاد آل مكتوم بنادي النصر، اللذان يستضيفان 11 مباراة في كأس آسيا بالإمارات خلال الفترة من 5 يناير إلى 1 فبراير 2019.

وترأس الوفد داتو ويندسور أمين عام الاتحاد الآسيوي، ورافقه في جولته، عارف حمد العواني مدير البطولة مدير المكتب التنفيذي، وكان في استقبالهم، سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس مجموعة دبي، وكل من صلاح أمين عضو مجلس دبي الرياضي نائب رئيس مجموعة دبي، والعقيد حمد بن ديلان مدير مجموعة دبي، وعلي عمر نائب مدير المجموعة، وذلك قبل أيام قليلة على تسلّم اللجنة العليا المنظمة للبطولة المنشآت بشكل رسمي.

وزار الوفد جميع مرافق الاستادين التي تخضع للتوسعة وإعادة التأهيل في ستاد راشد، والتشييد الجديد في ستاد آل مكتوم، حسب الخطط المتفق عليها، واستمع إلى شرح من المهندسين المسؤولين عن العمليات الإنشائية، وعبر الوفد عن رضاه عن سير الأشغال التي وصلت مراحلها النهائية، حيث من المتوقع أن يتم تسليم الملعبين في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

وأكد سعيد حارب، ارتياح أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن سير الأشغال بإستاد آل مكتوم التي دخلت مرحلتها الأخيرة.

وقال: "هناك جهود كبيرة بذلت من مختلف الأطراف لاستكمال كافة المنشآت المستضيفة لبطولة آسيا بدبي سواء بنادي شباب الأهلي أو استاد آل مكتوم، وكل التحضيرات للبطولة تسير حسب الجدول الزمني، وأنه سيتم تسليم استاد آل مكتوم في حلته الجديدة في موعده المحدد قبل نهاية الشهر الجاري".

وقال: "محبي كرة القدم في آسيا وفي العالم، ينتظرون هذه البطولة بشغف، ونعدهم بتقديم نسخة متميزة كما عودتهم الإمارات في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، ونشكر كل من ساهم في إنجاز استاد آل مكتوم في زمن قياسي، وسعداء بأن يكون لنا في الإمارات عموماً، ودبي بشكل خاص ملعب جميل بهذا الشكل".

ومن جهته، عبر داتو ويندسور، عن ارتياحه لنسبة الإنجاز لإستاد آل مكتوم التي وصفها بالمتقدمة جدا، مشيراً إلى أن استاد آل مكتوم سيكون أحد أجمل الملاعب في المنطقة، وأوضح أن الاتحاد الآسيوي فخور بما تقدمه الإمارات من جهود وإمكانيات من أجل تحقيق تنظيم متميز للبطولة.

كما تابع الوفد الآسيوي، تحضيرات مجموعة الشارقة، والوقوف على مستوى الاستعدادات للبطولة الآسيوية، بحضور عارف حمد العواني، وعيسى هلال الحزامي، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، مدير مجموعة الشارقة وأعضاء اللجان في المجموعة، ورحب الحزامي،بحضور أمين عام الإتحاد الآسيوي، والوفد المرافق، وأكد أن إدارة المجموعة واللجان تسابق الزمن لتجهيز كافة المتطلبات الخاصة بالبطولة لضمان تنظيم بطولة ناجحة واستمرارا للنجاحات السابقة في الإمارة.

ووجه داتو ويندسور، خلال زيارته الأولى لاستاد الشارقة الشكر لجميع العاملين، تقديراً للجهود المبذولة خلال الفترة السابقة، وأوضح بأنه لازال هناك الكثير من العمل الذي ينتظر القائمين على المجموعة، وتمنى التوفيق للجميع، وأعرب عن ثقته الكبيرة بدولة الإمارات، لتنظيم حدث قاري مبهر وناجح.

بينما أكد عارف حمد العواني، على أهمية الانطباعات المميزة التي شهدتها الزيارة الأخيرة لوفد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لملاعب مجموعتي دبي والشارقة، مشيراً إلى أن الزيارة عكست حرص واهتمام اللجنة العليا المحلية المنظمة للبطولة واللجنة التنفيذية وكافة المجموعات والدور الكبير الذي قطعته في خطط التحضيرات الكبيرة بكافة ملاعب البطولة الثماني.

وأوضح أن جهود العمل المستمرة والمتابعة المتواصلة والالتزام بالبرنامج الزمني في التحضيرات مع الاتحاد الآسيوي يثمر عن مخرجات كبيرة بجميع خطط التجهيزات لتقدم للقارة والعالم نسخة مبهرة من كأس الأمم الآسيوية، لتعكس من خلالها رسالة السلام الإماراتية ونهج التسامح والتعايش بين جميع الثقافات، وقال: "الزيارة شملت الإطلاع على جاهزية، ملاعب استاد راشد بنادي شباب الأهلي دبي، واستاد آل مكتوم بنادي النصر، واستاد الشارقة".

وأكد أن الارتياح الآسيوي بخصوص التحضيرات للبطولة، يعكس حرص الإمارات على تنظيم بطولة تاريخية واستثنائية بكافة المقاييس للنسخة الأولى من البطولة بحلتها الجديدة التي تضم 24 منتخباً، مشيداً بجهود مجموعتي دبي والشارقة وكافة المجموعات الأخرى، ودورهم الفاعل في دعم الخطط التنظيمية للبطولة.