كاشيما يبحث عن الذهب في مونديال «الإمارات 2018»

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

يبحث كاشيما أنتلرز الياباني عن ذهب بطولة العالم للأندية الإمارات 2018 ، بعد أن تمكن من حجز مقعده في البطولة بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا.

وهذه هي المرة الثانية التي يشارك فيها كاشيما أنتلرز في البطولة العالمية بعد أن شارك فيها لأول مرة في نسخة عام 2016 كمستضيف للبطولة حيث حل وصيفاً بعد تأهل للمباراة النهائية ولكنه خسر أمام ريال مدريد بطل أوروبا.

ترحيب

ورحب عارف حمد العواني، مدير البطولة في اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2018 بمشاركة فريق كاشيما أنتلرز الياباني في البطولة كسادس فريق يضمن مقعده في مونديال الأندية الإمارات 2018 وقال العواني : «نرحب بمشاركة فريق كاشيما أنتلرز الياباني بطل دوري أبطال آسيا في البطولة العالمية، كما يمثل تواجد الفرق اليابانية قيمة إضافية للبطولة نتيجة للعروض القوية التي تقدمها فرق اليابان في البطولات القارية والدولية».

فخر

وأضاف: « فخورون بمشاركة نخبة الفرق العالمية أبطال القارات في البطولة التي ستحمل مواجهاتها طابعاً تنافسياً قوياً باعتبار نخبة الفرق تشارك في الحدث، وكل فريق يملك مقومات عديدة تجعل من نسخة الإمارات 2018 من أقوى النسخ على مدار تاريخ البطولة.

وانضم فريق كاشيما أنتلرز إلى فرق ريال مدريد بطل أوروبا، وشيفاز جوادالاخارا بطل الكونكاكاف، وتيم ويلينغتون بطل أوقيانوسيا، والترجي التونسي بطل أفريقيا، ونادي العين الإماراتي بطل دوري الخليج العربي، فيما ينتظر تحديد هوية آخر المتأهلين، بطل كأس ليبرتادوريس بين بوكا جونيورز وريفير بليت نهاية الشهر الجاري.

تأهل

وكان فريق كاشيما أنتلرز الياباني قد حجز مقعده في بطولة كأس العالم للأندية «الإمارات 2018» بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه، ليصبح سادس الأندية التي تضمن مشاركتها في البطولة ويلحق بركب المتأهلين إلى المونديال العالمي. وتستضيف الإمارات بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة 12 - 22 ديسمبر المقبل بمشاركة 7 أندية، تمثل قارات العالم، وتقام مباريات البطولة على ملعبي مدينة زايد الرياضية وهزاع بن زايد في أبوظبي والعين.

مواجهة

وبعد تأهل كاشيما أنتلرز إلى كأس العالم للأندية «الإمارات 2018» اتضحت ملامح المواجهات في الدور الثاني، حيث سيواجه بطل دوري أبطال آسيا فريق شيفاز جوادالاخارا المكسيكي بطل الكونكاكاف 15 ديسمبر المقبل على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، على أن يواجه الفائز منهما فريق ريال مدريد بطل أبطال أوروبا في الدور نصف النهائي.